Jeden z najhranejších hitov 90. rokov má temnú minulosť: Text inšpirovala smutná nevyriešená záhada, ani o tom netušíte

Nejeden umelec sa pri písaní piesní inšpiruje skutočnými udalosťami, často aj traumami z vlastného života. Kapela Fastball sa ale rozhodla, že text piesne postaví na smutnej, záhadnej smrti dvoch seniorov.

Ako píše web Thought Catalog, jedným z najväčších rádiových hitov 90. rokov bola rocková pieseň kapely Fastball s názvom The Way. Text má ale temnú inšpiráciu. Ukázalo sa, že speváka Tonyho Scalza fascinovala nevyriešená záhada smrti Lely a Raymonda Howardovcov. Písal sa rok 1997, Howardovci boli starší manželia žijúci v Salade v Texase. Jedného večera plánovali ísť na husľový festival vzdialený len niekoľko kilometrov od ich domu.

Lela mala 83 rokov a prejavovali sa u nej príznaky Alzheimerovej choroby. Raymond mal 88 rokov a pred časom utrpel mŕtvicu a úraz hlavy, ktorý si vyžiadal operáciu. Ich syn mal o nich obavy a na koncert ich chcel odviezť, no rodičia si chceli uchovať aspoň kúsok nezávislosti a jeho pomoc odmietli. Lela a Raymond sa už ale domov nikdy nevrátili.

Lela and Raymond Howard went missing in 1997. A hit song told the tale, with many unaware of the true story.

🍎: https://t.co/L2JU8DXwEH

🟢: https://t.co/vsiCzRdQbB

🖥: https://t.co/PgVSuUa4d0#truecrime #tragedy #90smusic #disappeared #disappearance #fastball #theway #austintx pic.twitter.com/a2u4ii3Qco

— Digital Dissection: Pop Culture Nerdity (@DigitalDissect1) May 27, 2022