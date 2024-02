Je vhodný od 2 rokov: V Rusku predstavili detský „hypersonický“ Iskander, dokáže strieľať penové atómové bomby

Keď sa povie 9K720 Iskander, mnohí si predstavia ruskú balistickú riadenú strelu schopnú niesť jadrové hlavice. A teraz ho môže vlastniť každé ruské dieťa. Teda, jeho zmenšenú verziu určenú na hranie.

Detská hračka Iskander je plne funkčná a dokáže vystreľovať penové jadrové strely. „Mini Iskander“ sa predáva, ako píše portál idnes.cz, v prepočte za 315 eur a podľa predajcu je vhodný pre deti od dvoch do šiestich rokov.

Nejde pritom o obyčajnú hračku. Váži 35 kilogramov a pohybuje sa rýchlosťou 4 kilometre za hodinu. Výrobu zastrešuje susedná Čína a po detskom Iskanderi, ktorý strieľa penové projektily, je vraj veľký dopyt.

Russian parents struggling to find a toy for their kid's birthday can buy "a Children's Iskander" from a retailer in Kazan. pic.twitter.com/3pMdfGou0G

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) February 26, 2024