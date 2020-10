Je to oficiálne: NASA oznámila veľký objav. Na Mesiaci sa nachádza voda

To, že na Mesiaci je voda sa vedci domnievajú už od roku 2009, keď na základe merania vlnových dĺžok určili, že sa na ňom nachádza istá zlúčenina vodíka a kyslíka. Stále ale nebolo isté, či ide o vodu. To sa ale teraz potvrdilo.

Pri vlnovej dĺžke akú merali, mohlo ísť okrem vody aj o hydroxilovú zlúčeninu. Vedci pod vedením Caseyho Honnibala z Goddarovho vesmírneho strediska NASA ale urobili jednoznačnú detekciu pomocou ďalekohľadu SOFIA nachádzajúceho sa na upravenom Boeingu 747, ktorý lieta v atmosfére. Na Mesiaci sa predsa nachádza voda, uvádza portál Science Alert.

Voda na Mesiaci

Na základe meraní tím zistil, že voda sa nachádza aj na slnečnej strane Mesiaca. Samozrejme, nenachádza sa v tekutom stave, a tak predstava o vode ako o rozsiahlych jazerách či riekach je mylná. Voda je uviaznutá v skle, ktoré vzniklo dopadom mikrometeoritov na povrch Mesiaca a pri dopade sa v dôsledku teploty premenili na sklo. Informujú o tom vedci v štúdii publikovanej v Nature Astronomy.

Ani jej množstvo nie je veľké. Vedci ho odhadujú na 100 až 400 častíc na milión. To je veľmi málo, ale aj tak je to významný objav.

Aj v miestach bez svetla

Ďalším významným objavom týkajúcim sa opäť vody, tentoraz vo forme vodného ľadu, je že ten sa nachádza aj na miestach v oblastiach neustálej tmy v polárnych kráteroch. Vo vysokých zemepisných šírkach na Mesiaci vytvárajú vysoké okraje kráterov oblasti, ktoré svetlo nikdy neuvidia, píšu vedci druhej štúdie uverejnenej v Nature Astronomy.

Na týchto miestach teplota nikdy nepresiahne -163 stupňov Celzia, čo vytvára studené pasce, v ktorých sa môžu ukrývať miesta s vodným ľadom.

“Teploty v studených pasciach sú také nízke, že ľad sa tu správa ako skala. Ak sa sem dostane voda, nikde ani po miliardách rokov neodíde,” povedal Paul Hayne z univerzity Colorado Boulder.

Význam štúdií

Obe tieto štúdie majú veľký význam pre nadchádzajúce misie. NASA plánuje v rámci misie Artemis aj zriadiť mesačnú základňu. Pre ňu by bolo veľmi výhodné, ak by bola umiestnená pri zdroji vody, ktorú by mohli budúci obyvatelia Mesiaca využívať na pitie či na pestovanie rastlín, či pomocou elektrolýzy ju rozdeľovať na kyslík a na vodík.

Ďalšie výskumy sa zamerajú na presnú lokalizáciu vody a na to, či je jej dostatok.