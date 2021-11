Je pravidlo 5 sekúnd pravda alebo mýtus? Vedci vysvetlili, či je bezpečné jesť jedlo, ktoré vám spadne na zem

Existujú rôzne obmeny tohto pravidla, niektorí ho poznajú ako pravidlo 3 alebo dokonca 10 sekúnd. Naozaj vám však pomôže, ak jedlo zdvihnete okamžite po tom, ako vám spadne? Alebo je okamžite po kontakte s podlahou kontaminované? Takáto je odpoveď odborníkov.

Môže 5 sekúnd vaše jedlo zachrániť?

Svojmu strachu by sme mali čeliť. Neplatí to však v prípade, ak ide o strach z toho, že by ste si mali dať do úst kontaminované jedlo. Mnohí z nás preto ešte v detstve prijali za svoje tzv. pravidlo piatich sekúnd. Práve v tomto období nám dospelí začali vštepovať, že všade okolo nás sú nebezpečné baktérie, píše portál IFL Science.

Plné baktérií sú najmä priestory, ktoré užíva množstvo ľudí. Napríklad v takej telocvični sa skvele darí stafylokokom. Ak sa táto skupina baktérií dostane na pokožku človeka, môže spôsobiť vznik nepríjemných hnisajúcich lézií. Ak k ochoreniu spôsobenému touto baktériou dôjde, je to vysoko nákazlivé.

Predstavte si teda, že vám na dlážku v kuchyni spadne kúsok klobásky, na ktorú ste si brúsili zuby už od rána. Naozaj ju tých 5 sekúnd všetky patogény jednoducho ignorujú? A čo sa stane, ak klobáska na zemi neležala 5 sekúnd ale 5 minút? Vedci boli naozaj zvedaví, rozhodli sa preto, že preskúmajú, koľko patogénov sa na kúsok jedla na podlahe dostane v priebehu 5 sekúnd. Ukázalo sa, že veľa závisí od toho, na aký povrch vám jedlo spadne.

Niektoré patogény môžu byť naozaj nebezpečné

Napríklad, ak jedlo spadne na kachličky, v priebehu 5 sekúnd sa naň prenieslo až 99 % baktérií. 5 sekúnd teda bohato stačí a pravdupovediac, akákoľvek doba, ktorú jedlo strávilo na podlahe, je pridlhá. Naozaj je však až taký vážny problém, ak sa na našom jedle ocitnú nejaké tie patogény?

Niektoré baktérie sú pre náš organizmus pomerne neškodné. Avšak iné, napríklad salmonelóza, môžu spôsobiť vážne tráviace ťažkosti a na povrchoch ostávajú poriadne dlho. Aj malé množstvo baktérií tak môže spôsobiť, že sa nebudete cítiť práve najlepšie. Napríklad, baktéria Bacillus cereus môže vyvolať zvracanie, ak sa dostane do vášho žalúdka. A práve táto baktéria sa poľahky dostane na kúsky jedla, ktoré prídu do kontaktu s podlahou.

Tomuto problému sa však vyhnete, ak bude pravidelne svoju kuchyňu pravidelne čistiť. Baktérie tým totiž zabijete. Problémom však je, že ľudia väčšinou venujú viac pozornosti kuchynským linkám ako podlahe. Pri konzumácii jedla, ktoré spadlo na podlahu, by ste preto mali byť opatrnejší ako pri jedle, ktoré bolo v kontakte s kuchynskou linkou.

Odkiaľ sa pravidlo 5 sekúnd nabralo?

Nikto nevie, prečo toto pravidlo vzniklo a odkiaľ sa nabralo. Zmienky o pravidlách týkajúcich sa bezpečnosti jedla sa objavili už v časoch nadvlády Čingischána (jeho nadvláda začala v roku 1206). Ten sa údajne riadil tým, že ak je jedlo dostatočne dobré pre neho, bude dostatočne dobré aj pre iných, píše portál Huffington Post. Či už je to pravda alebo nie, neexistuje žiadna vedecky podložená štúdia, ktorá by preukázala, že 5 sekúnd je bezpečných, ale 6 sekúnd už nie. Je teda na vás, či to chcete riskovať.