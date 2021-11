Chcete sa viac hýbať bez toho, aby ste sa k tomu nútili? Vedci majú odpoveď, pite denne kávu

Nie je to však vždy také jednoduché. Možno si aj vy hovoríte, že zajtra už naozaj začnete behať alebo pôjdete na hodinu do fitka. Často sa však k tomu napokon aj tak nedokopeme. Ak k takým ľuďom patríte aj vy, začnite tým, že denne urobíte aspoň 7 000 krokov. A ak chcete svoj výkon posunúť o niečo ďalej, podľa vedcov vám s tým pomôže tento obľúbený nápoj.

Viac kávy znamená viac krokov denne

Už nejaký čas sa odborníci snažia prísť na to, koľko krokov denne by sme mali urobiť, aby sme ostali zdraví. Ako sme vás pred časom informovali, 10 000 krokov je mýtus, vaše telo sa vám poďakuje, ak urobíte už 7 000 krokov. Teraz sa však odborníci zamerali na to, ako môžeme svoj výkon vylepšiť, píše portál Daily Mail. Súčasťou výskumu, ktorého výsledky boli publikované prostredníctvom portálu Heart, bolo 100 dospelých dobrovoľníkov.

Vedci ich požiadali, aby po dobu 2 týždňov nosili na sebe EEG zariadenia a zariadenia na meranie hladiny glukózy v krvi. Zaznamenávali aj kvalitu a množstvo spánku, množstvo prijatého kofeínu, fyzickej aktivity, ako aj celkový zdravotný stav. Dobrovoľníkom odobrali aj vzorky DNA, aby zistili, ako genetika ovplyvňuje schopnosť tela spracovať kofeín.

Výsledky výskumu sú vskutku zaujímavé. Ukázali napríklad, že v deň, kedy ľudia pili kávu, urobili v priemere o 1 000 krokov viac ako v dni, kedy kávu nepili. Každá šálka kávy navyše znamenala v priemere o 600 krokov viac. Snáď netreba pripomínať, aké benefity má pravidelná fyzická aktivita.

Káva má aj svoje nevýhody

Samozrejme, pitie kávy má aj svoje nevýhody. V dni, kedy dobrovoľníci pili kávu, sa ich spánok skrátil v priemere o 36 minút už po prvej šálke. S každou ďalšou šálkou sa dĺžka spánku skracovala v priemere o 18 minút. Po konzumácii kávy sa menila aj aktivita srdca, k abnormálnemu srdcovému rytmu v dolných srdcových komorách dochádzalo až o 54 % častejšie. Na druhej strane, k arytmiám v horných srdcových komorách dochádzalo po konzumácii kávy menej často.

Vedci však upozorňujú, že nie je také jednoduché určiť priamy vzťah medzi konzumáciou kávy a jej vplyvom na zdravie človeka. Je to omnoho komplexnejší problém, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Káva patrí medzi najpopulárnejšie a najviac konzumované nápoje na svete, napriek tomu však ešte stále nie sú detailne preskúmané jej účinky na telo a myseľ človeka. Nejedna dlhodobá štúdia poukazuje, že pitie kávy na nás vplýva pozitívne. Toto je však jedna z prvých štúdií, ktorá sleduje priame fyziologické dôsledky konzumácie nápoja.