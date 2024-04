Je posadnutá váhou a neprežije bez muža: Mladá generácia nenávidí Bridget Jonesovú, zničí vám to obľúbený film

Bridget Jonesová, Prci, prci, prcičky, či ďalšie komédie patria ku klasikám, na ktorých ste sa kedysi možno nasmiali aj vy. Bridget Jonesová by sa mala dočkať pokračovania. No súčasná generácia z toho nie je nadšená, hlavnú hrdinku považuje za problematickú.

Pre niektorých ikonická, pre iných trápna

Ako informuje Mail Online, Renée Zellweger sa vracia do Londýna, aby tu natočila svoj štvrtý film ako Bridget Jonesová. Bridget, v súčasnosti 51-ročná slobodná matka dvoch detí, bude hľadať lásku online prostredníctvom zoznamovacích aplikácií a sociálnych sietí. Kým mnohých táto správa potešila, generácia Z nie je nadšená.

Bridget je podľa nich večná obeť, ktorá pre staršie generácie možno bola hrdinkou, no podľa tej mladšej je stelesnením toxického správania, ktoré ženy brzdí. Posadnutá svojou váhou, zameraná predovšetkým na hľadanie muža, nechá sa v práci donekonečna terorizovať – toto sú vraj odkazy, ktoré Bridget Jonesová vysiela. Ukazuje, že toto je normálne správanie a súčasť života ženy. Podľa mladých to nie je vtipné, ale trápne.

Bridget si napríklad každý deň do denníka zapisuje presnú hmotnosť a informácie o tom, či schudla alebo pribrala. To potom udáva tón jej nálady, čím je chudšia, tým sa cíti lepšie. V realite ale nie je v poriadku, ak žena každý deň hneď z postele skočí na váhu, akoby od toho závisel jej život.

Nemá sebaúctu

Mladým sa nepáči ani to, ako sa k Bridget správajú jej priatelia. Keď im Bridget povie, že Mark Darcy ju má rád takú, aká je, Jude podpichne, či by ju nemal rád trochu štíhlejšiu, s trochu väčšími prsami a menším nosom. V pôvodnom filme z roku 2001 má prácu vo vydavateľstve, ktorá ju baví, a super vzťah s rodičmi. Žije v Londýne a má dosť peňazí na to, aby si ich mohla užívať, ale nič z toho nemá význam, kým nemá muža.

To, aký má Bridget s ľuďmi vzťah, ukazuje, že nemá príliš vysokú sebaúctu. Mladí tiež kritizujú, že je kvôli mužovi ochotná ohroziť svoju kariéru. Ešte horšie je, že po neúspešnom vzťahu je to práve Bridget, ktorá odíde z práce. Inými slovami, obeť platí za to, že bola obťažovaná, zatiaľ čo jej obťažovateľ vyviazne bez trestu a udrží si svoje postavenie. Bridget by nemala byť vzorom. Je citovo neschopná, trpí nízkym sebavedomím a príšerne varí. Takto sa ženy z generácie Z nevnímajú – ako bezmocné a plné sebaľútosti.