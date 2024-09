Je jediné svojho druhu na svete: Na ubytovanie v tomto Airbnb sa čaká dva roky a má jeden háčik

Airbnb čelí v poslednom období nemalej kritike. Ubytovanie v tomto Airbnb ale ľudia jednoducho milujú. Je jediné svojho druhu na svete, čaká sa naň až dva roky.

Článok pokračuje pod videom ↓

Svetový unikát

Ako informuje Mail Online, v Škótsku nájdete Airbnb, ktoré je skutočným svetovým unikátom. Ide totiž o kníhkupectvo, kde si v noci môžete odpočinúť, no počas dňa musíte pracovať. Ubytovanie sa nachádza priamo nad kníhkupectvom a za týždeň v ňom zaplatíte 150 libier (približne 178 eur). Ponuka sa teší takej popularite, že čakacia doba na ubytovanie je dva roky a záujem o ňu majú ľudia z rôznych kútov sveta, dokonca aj z Havaja či Pekingu.

Ubytovanie s názvom The Open Book vytvorila spoločnosť The Wigtown Festival Company a tvrdí, že jej cieľom je oslavovať knihy, nezávislé kníhkupectvá a privítať ľudí z celého sveta. Prvých hostí privítalo kníhkupectvo v roku 2014 a odvtedy sa teší mimoriadnej obľube. „Splňte si svoj sen o vlastnom kníhkupectve pri mori,“ znie heslo The Wigtown Festival Company.

Ľudia sa môžu v kníhkupectve vyblázniť

Ako sme spomínali, hostia, ktorí sa tu ubytujú, v kníhkupectve aj pracujú. Majú pod palcom usporiadanie kníh, ceny a ich úlohou je, pochopiteľne, prilákať zákazníkov. Niektorí hostia sú v tomto smere nenápadní, iní ale nemajú strach popustiť uzdu svojej fantázii.

Obchod je dielom autorky a filmárky Jessicy Fox a ročne prispieva približne 10 000 libier (takmer 12 000 eur) na charitatívnu činnosť spoločnosti Wigtown Festival Company. Do realizácie nápadu sa pustila s nádejou, že nie je jediným človekom na svete, ktorý túži pracovať v škótskom kníhkupectve pri mori.