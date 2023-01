Bez jedla vydržal 382 dní: Angus Barbieri počas ročnej hladovky schudol 125 kíl, takto to prebiehalo

Boj s váhou je pre ľudstvo jedným z najčastejších problémov modernej doby. Pomôcť môže fyzická aktivita, úprava stravy či nastavenie životosprávy od odborníka. To však neplatilo takmer pred 60-timi rokmi, kedy sa proti nadváhe odporúčala často rovno hladovka. Jednu držal v minulosti aj Angus Barbieri a vydržal rekordných 382 dní.

Obezitou, respektíve nadváhou trpí podľa Our World In Data až 52 % dospelých ľudí na našej planéte. Podobné problémy má aj každé piate dieťa a adolescent na svete. V roku 2023 však vďaka modernej medicíne a vedeckému pokroku dokážeme s drvivou väčšinou týchto prípadov pracovať tak, aby sa zachovalo čo najvitálnejšie zdravie a človek sa po istej dobe mohol cítiť lepšie.

V článku sa dozviete aj: prečo sa Barbieri rozhodol pre pôst;

koľko dní chcel pôvodne vydržať;

čo konzumoval počas pôstu;

ako sa vyvíjal jeho zdravotný stav po niekoľkých mesiacoch;

koľko dokázal schudnúť, a čo bolo jeho prvé jedlo po pôste.

Riešenie nadváhy a obezity, s ktorými môžu súvisieť aj nabaľujúce sa zdravotné problémy, bolo však v polovici 60. rokov podstatne odlišné. Príkladom je aj muž menom Angus Barbieri. Škót navštívil nemocnicu Maryfield Hospital v meste Dundee, kam prišiel v júni 1965 hľadať pomoc s obezitou.

Angus mal 27 rokov a vážil už 207 kilogramov. Lekársky tím mu nariadil krátku diétu bez jedla, pričom očakávali, že takmer určite ju nedokáže dodržať ani pár dní. Barbieri mal však niečo, s čím lekári ani jeho okolie nerátali, a to cieľ. Podľa jemu blízkym zdrojom mal sen, že raz bude vážiť len 49 kilogramov. Vybral si teda krutý, no preňho v tej chvíli jediný funkčný spôsob: dlhodobú hladovku.

Pôvodný cieľ bol veľmi riskantný

Jeho cieľ o schudnutí viac ako 150 kilogramov sa síce mohol zdať ako správne odhodlanie zmeniť svoj život, no zároveň išlo o veľmi riskantnú a prudkú premenu, ktorá mu mohla spôsobiť značné zdravotné komplikácie, uvádza štúdia uverejnená na webe NIH.

Barbieri bol však rozhodnutý, že začne s pôstom, z čoho sa tešili aj lekári, keďže priamo na jeho tele mohli sledovať, aký vplyv má dlhodobejší pôst na ľudský organizmus. Pred začiatkom tejto diéty sa mladý muž s lekármi dohodol, že bude pravidelne užívať vitamíny, draslík, sodík a všetky potrebné látky, ktoré organizmus potrebuje k správnemu chodu svalov, sile kostí a fungovaniu orgánov.

Angus Barbieri. This dude fasted for 382 days. pic.twitter.com/0xPih5hbDS — War (@howrdmn) December 13, 2020

Pôst Angusa Barbieriho tak začal v júni 1965. Počas nasledujúcich dní sa muž nastavil tak, že konzumoval jedine kávu, čierny čaj, pitnú vodu a výživové doplnky od lekárov. Aj keď mu len málokto dával nádej, Škót sa do svojej výzvy zažral naplno. Z dní pôstu sa postupne stali týždne a váha 27-ročného muža šla postupne dolu.

Na pravidelnej báze navštevoval nemocnicu v Dundee, kde na ňom vykonávali rôzne vyšetrenia a testy. Tie mali jednak zaručiť zdravý chod jeho organizmu, ale tiež monitorovať výsledky tohto „experimentu“, ktorý bol v tom čase v danej dĺžke pomerne netradičnou metódou, píše The Courier.

Kvôli pôstu skrachoval aj rodinný biznis

Aj keď sa Barbierimu darilo nejesť a chudnúť zároveň, s určitosťou sa nedá povedať, že tento pôst nemal dlhodobé účinky na jeho život. S postupom času, kedy nejedol klasickú stravu niekoľko mesiacov, musel pre nedostatok sily skončiť aj v práci. To malo negatívny efekt na celú rodinu, keďže Angus bol zamestnancom v otcovom gastrostánku s populárnym jedlom fish and chips.

Rodinný biznis síce skrachoval, no ani to neprinútilo Angusa prestať v dlhotrvajúcom pôste. Počas ďalších mesiacov už nevykonával v podstate žiadnu fyzickú aktivitu, aby nevyvinul príliš veľa energie, ktorú by následne musel doplniť. S postupom času, keď mal za sebou približne 8 mesiacov bez jedla, začalo jeho telo vykazovať prvé komplikácie spôsobené dlhodobou hladovkou. Trpel nedostatkom cukru v krvi a lekári mu odporúčali, aby s pôstom prestal a neriskoval vážnejšie ochorenia.