Jazero Michigan ožilo vďaka vzácnemu javu: Jedinečné zábery ukazujú „erupcie“ ľadových vulkánov

Ba práve naopak, niektoré vulkány chrlia ľadovú triešť. Ide o vzácny jav, ktorý neuvidíte len tak kdekoľvek, nedávno sa ho však podarilo zachytiť na jazere Michigan.

Ako informuje portál Science Alert, agentúra National Weather Service sa nedávno podelila o jedinečné zábery, na ktorých je možné vidieť ľadový vulkán na jazere Michigan. Prostredníctvom Twitteru sa agentúra vyjadrila, že jazero je vždy plné prekvapení a nikdy neviete, na aké natrafíte, kým sa tam nezájdete pozrieť. V tomto prípade sa vychádzka k jazeru Michigan skutočne vyplatila. Ľadový vulkán totiž nie je úkaz, ktorý by bolo možné vidieť každý deň.

Samozrejme, odborníci hneď po uverejnení príspevku vysvetlili, že nejde o vulkány v pravom slova zmysle. Aj keď javu dali pomenovanie ľadový vulkán, po geologickej stránke to vulkán nie je. Ľadový vulkán vzniká následkom tlaku vĺn, ktoré sa šíria pod ľadovou pokrývkou jazera. Tlak vody sa postupne zvyšuje, až kým si nenájde v ľade prasklinu, cez ktorú sa prederie na povrch. Ak je okolité ovzdušie dostatočne chladné, voda vytvorí ľadový útvar podobný vulkánu, ktorý následne chrlí ľadovú triešť.

It was a great day to visit the beach and watch the waves interact with the ice. Here’s a couple „ice volcanoes“ erupting at Oval Beach on Sunday, February 16, 2020. #miwx #wmiwx pic.twitter.com/B0Vkl18RrN

— NWS Grand Rapids (@NWSGrandRapids) February 16, 2020