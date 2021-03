Japonský miliardár hľadá ľudí, ktorí s ním zadarmo poletia do vesmíru. Stačí, ak splnia dve podmienky

Nevešajte hlavu, so splnením sna vám možno pomôže japonský miliardár Yusaku Maezawa. Hľadá totiž 8 odvážlivcov, ktorí sa s ním zblízka pozrú na Mesiac. Prihlásiť sa môžete aj vy, stačí, ak splníte dve podmienky.

Ako informuje portál BBC, 45-ročný japonský miliardár Yusaku Maezawa sa rozhodol, že umožní 8 dobrovoľníkom pozrieť sa do vesmíru. Prostredníctvom Twitteru sa vyjadril, že chce, aby mali možnosť vesmír zažiť na vlastnej koži rôzni ľudia, a to bez ohľadu na ich finančnú situáciu. Každému z dobrovoľníkov preplatí Meazawa výlet v plnej miere.

Sign up for the #dearMoon mission and get your very own personalized card!🚀https://t.co/qWoGPECoOf pic.twitter.com/ru2gDB1pFe

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 3, 2021