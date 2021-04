J. K. Rowling má pre fanúšikov veľkú novinku: Čoskoro vydá novú knihu zo sveta kúziel

Po vydaní celej série Harryho Pottera a pár doplnkových knižiek sa slávna spisovateľka J. K. Rowlingová rozhodla písať romány pre dospelých. Dalo sa očakávať, že aj tými prerazí, napokon jej publikum, ktoré na Potterovi vyrástlo, už bolo dospelé. Neskôr začala písať kriminálne romány pod pseudonymom Robert Galbraith. Teraz sa ale opäť vracia k detským čitateľom a už čoskoro celosvetovo vydá nový kúzelný príbeh.

Tak ako jej predchádzajúce knižky, aj detská novinka J. K. Rowlingovej vyjde v čase, kedy mnohí z nás už premýšľajú nad vianočnými darčekmi. A vo vianočnom duchu bude aj nový príbeh jednej z najúspešnejších autoriek na svete. The Christmas Pig (v preklade Vianočné prasiatko) je názov novej samostatnej detskej knižky, ktorá vyjde v rovnaký deň vo viacerých krajinách sveta.

Magický vianočný príbeh

Autorka v ňom predstaví príbeh malého chlapca Jacka, ktorý nadovšetko miluje svoju hračku – maličké plyšové prasiatko. Táto hračka tu pre Jacka bola vždy v dobrom aj v zlom. No počas jedného Štedrého večera sa plyšové prasiatko Jackovi stratí.

Práve Vianoce sú ale časom zázrakov, kedy aj hračky ožívajú, a nová Jackova hračka – vianočné prasiatko – má odvážny plán: spoločne sa vydajú na magickú cestu za hľadaním a záchranou strateného najlepšieho priateľa, akého Jack kedy poznal.

Nová Rowlingovej knižka je určená primárne deťom od 8 rokov, no podľa anotácie na webe spisovateľky si ju užijú všetky vekové kategórie. Ide o vôbec prvý rozprávkový príbeh pre deti od čias Harryho Pottera. Dovtedy sa Rowlingová vo svojej literárnej tvorbe venovala výhradne dospelému publiku, či už pod svojím menom alebo pod pseudonymom Robert Galbraith. Okrem spisovateľskej kariéry ju zamestnávalo aj písanie scenárov k novej filmovej série Fantastické zvery a ich výskyt (Fantastic Beasts and Where to Find Them), ktoré postupne vychádzajú aj knižne. Napísala aj krátky príbeh Harry Potter a Prekliate dieťa (Harry Potter and the Cursed Child), ktorý sa stal základom pre rovnomennú divadelnú hru a je ôsmou časťou príbehu o čarodejníkovi s jazvou v tvare blesku na čele. Aj scenár k tejto hre vyšiel v knižnej podobe.

Vyjde v rovnaký deň po celom svete

Na konci roka 2020 Rowlingová vydala knižku s názvom Ikabog, ktorá je taktiež určená pre deti. Tú najskôr napísala len pre svoje deti ešte v časoch, keď písala Harryho Pottera. Novinku The Christmas Pig vydá 12. októbra 2021 nielen v rodnom Anglicku, ale aj vo viacerých krajinách sveta.

Knižka v rovnaký deň vyjde v 20 jazykových prekladoch. Či sa jej v rovnaký čas dočkáme aj v slovenskom preklade, zatiaľ nie je známe.