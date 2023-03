Izrael sa zmieta v protestoch. Do ulíc vyšlo spontánne až 700-tisíc ľudí, snažili sa dostať do domu premiéra

Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok vyzval vládu, aby okamžite zastavila legislatívny proces súvisiaci so spornou reformou justície. Na svojom webe o tom informoval denník The Times of Israel (TOI).

Davy ľudí s izraelskými zástavami demonštrovali podľa polície na viac ako 150 miestach vrátane Tel Avivu, Jeruzalema, Beerševy a Haify, kde zablokovali cesty a križovatky.

Prišli až k rezidencii premiéra

Stovky demonštrantov prišli aj k Netanjahuovej rezidencii v Jeruzaleme, kde sa pokúsili preraziť barikády. Polícia proti nim nasadila vodné delo.

Izraelský expremiér Naftali Bennett vyzval Netanjahua, aby zrušil odvolanie ministra obrany. Krajina podľa neho čelí „najväčšej hrozbe od jomkipurskej vojny“. Apeloval tiež na všetkých demonštrantov a občanov Izraela, aby svoju nespokojnosť dávali najavo bez násilia.

„Celý národ je hlboko znepokojený. Bezpečnosť, hospodárstvo, spoločnosť – to všetko je ohrozené,“ uviedol Herzog v pondelok ráno – po noci spontánnych masových protestov vyvolaných odvolaním ministra obrany Joava Galanta.

Galant bol prvým vysokopostaveným členom vládnucej strany Jednota (Likud), ktorý sa vyslovil proti návrhu zmien v justícii: povedal, že hlboké rozpory na politickej scéne a v spoločnosti môžu viesť k oslabeniu armády a ohrozeniu bezpečnosti štátu.

Herzog vyhlásil: „Toto nie je politický moment, toto je chvíľa pre vodcovstvo a zodpovednosť.“ Naliehal na vládu, aby „v záujme jednoty s ľudom Izraela„, v záujme zodpovednosti, ktorá jej prináleží, okamžite zastavila legislatívny proces.

Začiatkom tohto mesiaca Herzog zverejnil kompromisný návrh reformy súdnictva. Opozícia k nemu zaujala rezervovaný prístup, ale

koalícia ho okamžite odmietla.

TOI informoval, že v Izraeli sa očakáva, že minister Benjamin Netanjahu vystúpi v pondelok dopoludnia s vyhlásením k situácii. Oficiálne však zatiaľ túto informáciu nikto nepotvrdil.

Podľa správ hebrejskojazyčných médií Netanjahu strávil väčšinu noci stretnutiami so svojimi politickými spojencami.

Podľa nepotvrdených správ, zverejnených v pondelok ráno médiami, v nedeľu večer a v noci nadnes demonštrovalo po celej krajine 600 000-700 000 Izraelčanov.