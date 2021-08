Išiel si zabehať a zmizol. Bieloruského aktivistu našli obeseného v parku, vyšetruje sa aj možná vražda

Nezvestného bieloruského občana Vytaľa Šyšova našli v utorok obeseného v parku neďaleko jeho bydliska v Kyjeve. Podľa tlačovej agentúry UNIAN začala kauzu vyšetrovať polícia, pričom bude preverovať aj podozrenie, že by mohlo ísť o úkladnú vraždu maskovanú za samovraždu.

Šyšov viedol mimovládnu organizáciu Bieloruský dom na Ukrajine. Táto organizácia pomáha občanom Bieloruska, ktorí sa chcú usadiť na Ukrajine, s hľadaním bývania, vybavovaním dokladov a zamestnaním. Pomáha aj Bielorusom, ktorí zo svojej vlasti utekajú pred režimom Alexandra Lukašenka.

Partnerka a spolupracovníci nemali o Šyšovovi správy od pondelka rána, keď si bol v parku zabehať. Do pátrania po ňom sa zapojili policajti, dobrovoľníci aj policajní psovodi. O jeho zmiznutí bola informovaná Ukrajinská bezpečnostná služba, pohraničná stráž i polícia.

Volunteers are still searching for Vitaly Shishov, leader of Belarusian diaspora in Kyiv, who went jogging this morning and disappeared. Police traced his phone, K9 searched the woods but to no avail. Friends say he’s been followed lately. SBU and Border guard have been informed. pic.twitter.com/ztTl7Fm0j8

