Internet vybuchol s vtipmi o Kráľovci. Zavtipkovala aj prezidentka Čaputová, zvažuje jeho návštevu

Sociálnymi sieťami sa šíria satirické príspevky s návrhom, aby sa Česi zmocnili ruskej exklávy Kaliningrad. Viaceré príspevky zdieľali mnohé vplyvné osobnosti, srandu si začali robiť aj veľké firmy. Rusko z príspevkov nie je nadšené, autorov vtipov označuje ako provokatérov.

K vtipkovaniu sa pridala aj naša prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá na mikroblogovacej sociálnej sieti Twitter napísala, že zvažuje návštevu Kráľovca. V príspevku sa poďakovala našim susedom za to, že demaskovali absurdnosť fiktívnych referend Ruska na Ukrajine.

I might consider a state visit. Or not.

Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE

