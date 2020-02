Influenceri podliehajú nebezpečnému trendu. Rozhodli sa, že prestanú piť vodu

Tvorí viac ako polovicu našej hmotnosti a príliš dlho sa bez nej nezaobídeme. Internet je však bláznivým miestom, kde šírenie niekoľkých fotografií stačí na to, aby si ľudia začali myslieť, že pitie vody môže uškodiť zdraviu.

Influenceri hýbu svetom

Internet je plný „odborníkov“ na výživu a krásu, či vyznávačov rôznych životných štýlov. Hovoria si influenceri a portál Vice informuje o nebezpečnom trende, ktorý sa vďaka nim nedávno začal šíriť Instagramom. Taký influencer vás naučí, ako držať čajovú diétu, ako urobiť dokonalú fotografiu a po novom, ako byť zdravší bez pitia vody.

Jednou z takých influenceriek je aj 30-ročná Alise Miksta, ktorá si minulé leto uvedomila, že joga a raw stravovanie už nestačia a rozhodla sa vyskúšať tzv. „no water“ výzvu. To znamená, že prestala piť vodu a namiesto toho sa stravuje ovocím a zeleninou s vysokým obsahom vody. Okrem toho, rozhodla sa otestovať vplyv pôstu a vôbec nič nekonzumovala po dobu 24 hodín. Počas celého dňa si dopriala len niekoľko dúškov zeleného čaju.

Prvýkrát sa Alise nad zmenou zamyslela už pred piatimi rokmi, kedy sa v Indii stretla s gurum. Ten videl, že má so sebou fľašu vody a povedal jej, že je to európsky trend, ktorý je úplne zbytočný. Podotkol, že nepotrebuje so sebou fľašu vody nosiť neustále. Alice dodáva, že voda by mala slúžiť len na prečistenie ľudského organizmu, na dopĺňanie potrebného množstva tekutín však podľa nej úplne stačí konzumovanie surovej potravy, vrátane veľkého množstva ovocia. Influencerka dodáva, že najmä voda balená vo fľašiach je špinavá a toxická, neprestala ju však piť celkom, len svoj príjem obmedzila o 90 percent.

Potrebujeme vôbec vodu?

Alise však ani zďaleka nie je jediná, kto okrem fotiek z pláže či ztelocvične uverejňuje na Instagrame aj svoje dojmy týkajúce sa „no water“ výzvy. Influenceriek, ktoré odmietajú piť vodu sa nájde mnoho. Svoje nezvyčajné rozhodnutie obhajujú a tvrdia, že sa vďaka nemu cítia lepšie a zdravšie. Napríklad, 35-ročná inštruktorka jogy Sophie Prana sa čistej vody údajne nenapila už rok a na svoj výkon je mimoriadne hrdá. Tvrdí, že vodu potrebujú najmä ľudia stravujúci sa mastnými a slanými jedlami, avšak ľudia, ktorí preferujú raw stravu, si vystačia so „živou vodou“, teda s tekutinou z melónov, uhoriek či kokosových orechov. Dodáva, že v balených vodách nie je nič živé a ide len o biznis.

Zrejme si však influencerky neuvedomujú, že ovplyvňujú davy mladých ľudí, ktorým takáto výzva vôbec nemusí prospieť, práve naopak, môže napáchať nemalé škody. Odborníci varujú, že konzumovať ovocie a zeleninu je síce skvelé, priemerný človek si však stále potrebuje dopriať v priebehu dňa aj tekutinu vo forme obyčajnej vody. Vďaka nej totiž metabolizmus funguje tak, ako má a telo dokáže správne spracovať prijaté živiny a vylúčiť toxíny.