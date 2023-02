Ikonická hora Mount Rushmore v sebe skrýva tajnú komnatu, o ktorej veľa ľudí nevie. Toto sa v nej nachádza

Pamätník Mount Rushmore bol od začiatku výstavby v roku 1927 dokončený po 14 rokoch. 18-metrové dielo vytesané do hory v Južnej Dakote zobrazuje profily štyroch amerických prezidentov – Georga Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna a Theodora Roosevelta. To, čo sa ukrýva za týmito hlavami, však verejnosti nie je až také známe.

Dánsko-americký architekt Gutzon Borglum, ktorý je autorom pamätníka, s ním mal viaceré plány. Ako píše IFLScience, boli úvahy, že tu budú vytesané aj postavy, ako napríklad náčelník Červený oblak kmeňa Oglala Lakota, ktorý bojoval za ochranu území pôvodných amerických obyvateľov, či známy náčelník Siouxov Sediaci býk, ktorý pochádzal z tejto oblasti a preslávil sa v bitke pri Little Bighorne.

Hala záznamov

Plány však boli zrušené a uznieslo sa na vyobrazení týchto prezidentov tak, ako pamätník poznáme dodnes. Borglum mal tiež v pláne vytesať nápisy, ktoré by opisovali najdôležitejšie udalosti USA do skalnej steny obklopujúcej hlavy prezidentov. Aj tento plán bol zrušený, keď sa zistilo, že nápisy by museli byť obrovské, aby boli zo zeme vôbec čitateľné.

Napokon sa Borglum rozhodol vytvoriť v zadnej časti hory miestnosť s názvom Hala záznamov. V miestnosti, ktorá mala mať rozmery 24 x 30 metrov, plánoval postaviť aj schodisko vedúce k dverám do skaly, kde sú vytesaní prezidenti.

Pri vchode do haly mal byť nad dverami umiestnený 12-metrový bronzový orol s nápisom „Amerika vpred“. V samotnej hale mala byť sklenená vitrína s ústavou, Deklaráciou nezávislosti a inými dôležitými historickými dokumentami USA.

Ďalej tam mali umiestniť opísané príbehy vytesaných prezidentov, Borglum to chcel koncipovať ako príbeh pre budúce generácie či civilizácie, ktoré by sa divili, kto sú títo muži zobrazení na hore.

Dobrý nápad, ktorý nevyšiel

Tieto plány nikdy nevyšli. Po Borglumovej smrti v roku 1941, teda pred dokončením komory, boli plány na pokračovanie zrušené a monument vyhlásili za dokončený.

Dodnes sú tak zozadu hory vytesané 5-metrové dvere vedúce do 23 metrov dlhej miestnosti s výškou stropu asi 11 metrov. Čiastočne ale hala spĺňa to, čo Borglum chcel. Nachádza sa tu na porcelánových paneloch príbeh o tom, ako vznikol Mount Rushmore, stručná história štyroch prezidentov, životopis Borgluma a slová z Deklarácie nezávislosti.