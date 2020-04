IKEA zverejnila recept na obľúbené mäsové guľky aj s omáčkou. Doma si ich môžete pripraviť aj vy

Snáď najikonickejším jedlom, aké slávny reťazec IKEA ponúka, sú mäsové guľky. V súčasnosti síce nie je možné len tak si posedieť a dopriať si po náročných nákupoch obed. IKEA sa preto rozhodla, že uverejní recept, podľa ktorého si môžete obľúbený pokrm pripraviť aj doma.

IKEA sa podelila o recept

Mnohí považujú výlet do slávneho obchodného reťazca IKEA za splnený sen. V súčasnosti však výlety do obchodov nie sú odporúčané a v mnohých prípadoch ani možné. Odporúča sa nakupovať len v prípade, ak je to nevyhnutné. Ak nemôžu ísť zákazníci do reťazca, rozhodol sa známy obchod priblížiť k svojim zákazníkom. Ako totiž informuje portál LadBible, IKEA sa rozhodla, že sa so zákazníkmi podelí o recept na slávne švédske mäsové guľky, aby si ich každý mohol pripraviť sám doma.

Vzhľadom na to, že mnoho ľudí pracuje z domu a aktivity mimo domova sú obmedzené, je ideálny čas na skúšanie nových vecí, napríklad nového receptu. K príprave švédskych mäsových budete potrebovať len ingrediencie, ktoré sú bežne dostupné v potravinách a to: 500 gramov mletého hovädzieho mäsa, 250 gramov mletého bravčového mäsa, jednu cibuľu nakrájanú na jemno, strúčik cesnaku, 100 gramov strúhanky, jedno vajíčko, 5 lyžíc mlieka, soľ a korenie na dochutenie. Všetky suroviny pomiešajte, vytvorte z hotovej masy guličky a tie odložte na dve hodiny do chladničky. Následne ich na miernom ohni vypražte v oleji. Po vypražení sa mäsové guličky ešte 30 minút dopekajú v rúre pri teplote 160 až 180°C.

Pripravte si aj domácu omáčku

Na výrobu omáčky zas budete potrebovať trochu oleja, 40 gramov masla, 40 gramov múky, 150 mililitrov zeleninového vývaru, 150 mililitrov hovädzieho vývaru, 150 mililitrov plnotučnej smotany, 2 čajové lyžičky sójovej omáčky a 1 čajovú lyžičku dijonskej horčice. Maslo rozpustite na panvici , za neustáleho miešania pridajte múku a nechajte povariť dve minúty. Postupne pridajte ostatné ingrediencie a nechajte zhustnúť. Odporúča sa podávať mäsové guličky so zemiakmi.

Samozrejme, mäsové guličky zrejme nebudú chutiť presne ako tie, ktoré si doprajete v reštaurácii, vyskúšať recept však nezaškodí.