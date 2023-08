Igor Matovič ostro skritizoval novinára. Vynadal mu do skorumpovaných chrapúňov, spomenul aj jeho otca

Sociálne siete pred začiatkom víkendu obletelo video z diskusie Igora Matoviča s moderátorom Petrom Bielikom. Po novinárovej otázke ohľadom Matovičovej vysokej školy sa politik a niekdajší premiér rozhodol uštedriť Bielikovi niekoľko nemiestnych poznámok.

Na videu, ktoré na Facebook zverejnil web Pravda, je vystrihnutá pasáž debaty Petra Bielika s Igorom Matovičom. Bývalý premiér a tvár strany OĽaNO začína s tým, že moderátor diskusie sa nevyzná do trestného poriadku.

Moderátor sa pár sekúnd neskôr opýtal Matoviča, že by rád videl jeho kvalifikáciu v právnikom odbore. Bielik dodal, že každý vie, ako si Matovič kúpil vysokoškolské vzdelanie aj titul. V tom sa začala ostrejšia výmena názorov, ktorú načal Matovič so slovami, že Bielik je úbohý.

Keď moderátor zopakoval svoju vetu o tom, ako si Matovič kúpil titul z vysokej školy, niekdajší premiér či minister financií mu na to odvetil, že je chrapúň a hanbou svojho otca. Matovič ďalej tvrdil, že Bielik sa nechá kúpiť a robí špinavú robotu proti politikom.

Zareagoval aj moderátor

Peter Bielik napísal na svoj profil na platforme LinkedIn, že Igor Matovič sa ho veľmi snažil vyprovokovať. „Podpásovo na to použil môjho otca, pretože vie ako veľmi mi chýba. Aj keď vo mne vrela krv a päste som mal zaťaté uvedomil som si, že:

1. Igor Matovič nie je moja váhová kategória

2. že mu presne o to ide, aby som mu jednu natiahol a on zo seba mohol robiť martýra. Teším sa na ďalšie rozhovory v predvolebnom období,“ znie na novinárovom profile.