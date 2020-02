Iba niektorí dokážu identifikovať týchto 10 štátov Afriky len na základe obrysov ich hraníc

Vypĺňanie slepých máp patrí na školách medzi najčastejšie cvičenia na hodinách geografie. Úloha sa sťaží v momente, keď vymažeme hranice susedných štátov a ponecháme len obrysy jednotlivých krajín. Dokážete na základe takýchto obrázkov identifikovať štáty Afriky? Je to oveľa náročnejšie ako sa na prvý pohľad zdá, ak však pri pohľade na obrysy štátu zapojíte geografické myslenie, malo by sa vám to podariť.

Podobný typ kvízu sme pre vás v minulosti pripravili aj s použitím krajín Ázie, Európy či Ameriky.

