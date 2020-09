Hviezdne obsadený film o vraždiacom medveďovi sa podarilo po takmer 40 rokoch dokončiť. Teraz ho uvidíme

Nakrútili ho ešte v roku 1983, no kvôli problémom pri jeho produkcii a vyčerpaniu celého rozpočtu sa snímku nikdy nepodarilo riadne dokončiť. Po 37 rokoch však prichádza k zvratu a snímku Grizzly II: The Revenge napokon uvedú v kinách už túto jeseň.

Grizzly II je pokračovaním hororovo ladenej snímky z roku 1976 a sleduje príbeh skupiny mladých ľudí, ktorí si chcú užiť letný hudobný festival. Ten sa však koná v blízkosti prírodnej rezervácie, kde žije aj obrovská medvedica, ktorá má s účastníkmi kultúrneho podujatia celkom iné plány. Samozrejme, má pádny dôvod mať ľudí v zuboch (doslova!) – krutí pytliaci jej totiž zabili mláďa a medvedica sa teraz chystá na pomstu.

Pokračovanie Grizzlyho malo do kín prísť v roku 1984, avšak kvôli problémovej produkcii k tomu vlastne nikdy nedošlo. To sa ale teraz, ako informuje web Unilad, má zmeniť. Vráťme sa ale o takmer 40 rokov do minulosti.

Hviezdne obsadený, no problémový film

Snímku Grizzly II pôvodne produkovala maďarská producentka Suzanne Nagy. Výrobu filmu však sprevádzalo viacero technických problémov, nehovoriac o tom, že projekt vznikal aj pod dohľadom vojenských tankov či policajtov v utajení, keďže štáb nakrúcal v blízkosti sovietskej vojenskej základne v Budapešti.

Najskôr všetko prebiehalo, ako malo. Obsadené boli vtedy menej známe, dnes mimoriadne slávne, mená Hollywoodu ako Charlie Sheen, George Clooney, Laura Dern, Louise Fletcher či John Rhys-Davies. Priestor dostalo aj takmer 50-tisíc komparzistov, ktorí boli obsadení ako ostatní účastníci hudobného festivalu a vyrobené boli obrovské bábky krvilačného grizzlyho. No potom prišlo to, čo nikto nečakal – filmárom došli peniaze. Nagy po tomto všetko zbalila kufre a ušla z pľacu lietadlom z Maďarska.

Do kín po takmer 40 rokoch

Snímku sa, samozrejme, snažil produkčný tím dokončiť. Ani peňazí od neznámeho darcu však nebolo dostatok a kvôli malému počtu hotových scén s útokmi grizzly zostal film nedokončený. Po rokoch sa ale k nemu Nagy opäť vrátila a film zostrihala do pozerateľnej podoby, ktorá sa teraz dostane do vybraných kín.

Snímka už predtým putovala po rôznych filmových prehliadkach a festivaloch v surovej verzii pod názvami ako Grizzly II: The Predator či Grizzly II: The Concert. Oficiálne však film nikdy uvedený nebol a to sa teraz zmení. Trailer na pokračovanie si môžete pozrieť nižšie.