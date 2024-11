Hudobný svet v slzách: Zomrel člen legendárnej popovej kapely, stojí za množstvom nesmrteľných hitov

Zomrel bubeník Colin „Smiley“ Petersen. Umelec, ktorého preslávilo najmä pôsobenie v legendárnej popovej kapele Bee Gees odišiel vo veku 78 rokov.

„S ťažkým srdcom oznamujeme úmrtie nášho drahého Colina Petersena,“ napísala na sociálnej sieti kapela Best of The Bee Gees, v ktorej pôsobil.

„Obohatil naše životy a spojil našu skupinu láskou, starostlivosťou a rešpektom. Nie sme si istí, ako môžeme bez Colinovho žiarivého úsmevu a hlbokého priateľstva pokračovať.“

Petersen začínal v Bee Gees v roku 1966. Podieľal sa na vzniku prvých štyroch albumoch kapely, vrátane Bee Gees ´1st z roku 1967, ktorá obsahuje hity ako To Love Somebody, New York Mining Disaster 1941 alebo Holiday.

Colin „Smiley“ Petersen sa venoval aj herectvu.