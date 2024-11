Pohoda ohlásila ďalšie veľké meno: Do Trenčína príde legenda hip-hopu, jeden z priekopníkov scény

Festival Pohoda už postupne ohlasuje tohtoročných vystupujúcich a fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Po včerajšom oznámení rockovej zostavy Queens of the Stone Age dnes usporiadatelia potešili najmä fanúšikov hip-hopu. Do Trenčína príde legendárny JME.

„Rapper, MC, producent, jeden z priekopníkov britskej grime scény. Tešíme sa, že po fantastickom minuloročnom koncerte Skeptu, sa na Pohode predstaví aj jeho mladší brat, JME,“ napísali organizátori na webe.

Správu aktualizujeme.