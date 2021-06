Hríb ako z jadrového výbuchu a spustošené okolie. Mohutný výbuch na pumpe v Novosibirsku zabil 24 ľudí

Masívna explózia a ohnivá guľa, ktorá stúpala v hríbe pripomínajúcom atómový výbuch k oblohe. Tak vyzeral desivý výbuch na benzínovej pumpe v treťom najväčšom mesta Ruska, v Novosibirsku.

O incidente informovala tlačová agentúra RIA Novosti v utorok, kedy sa uvádzalo najmenej o 33 zranených osobách. Portál Profimedia včera večer prišiel so správou, že explózia si vyžiadala 24 mŕtvych a ďalších 16 muselo byť ošetrených.

The Moscow Times s odvolaním sa na agentúru píše, že výbuch zasiahol plochu viac ako 1 000 metrov štvorcových. Začalo sa vyšetrovanie príčiny výbuchu a bol zadržaný manažér čerpacej stanice.

Na miesto výbuchu, ktorý sa podľa agentúry TASS udial o 14:04 moskovského času (13:03 nášho času pozn. red.), prišli prvé hasičské autá po 7 minútach od výbuchu. V súčasnosti je požiar úplne eliminovaný.

At first it seemed like

I was watching a movie. #Explosion at a gas station in #Russia‘s Novosibirsk: 30 injured.#Novosibirsk #G7 pic.twitter.com/avC0xQL0kP

— khudro manush (@KhudroM) June 14, 2021