Hovorili o nej ako o Tesle vo svete eutanázie: Človeka mala kapsula zabiť do niekoľkých sekúnd, teraz ju zakázali

V niektorých krajinách veria, že človek má právo rozhodnúť o vlastnej smrti a zomrieť dôstojným spôsobom. Vo Švajčiarsku mala byť jednou z možností aj špeciálna kapsula, ktorú vo svojej sfére prirovnávali k Tesle. Teraz ale jej používanie zakázali.

Kapsulu zakázali

Ako informuje web Science Times, obhajca asistovaného umierania Philip Nitschke, ktorý vytvoril špeciálnu kapsulu s názvom Sarco na ukončenie života, tvrdí, že zariadenie vytlačené na 3D tlačiarni by mohlo umožniť ľuďom odísť z tohto sveta rýchlo a bezbolestne. Stačí, aby človek v zariadení stlačil jedno tlačidlo. Potom by v priebehu niekoľkých sekúnd zomrel na následky hypoxie, pretože kapsulu zaplní dusík.

Už v roku 2021 sa čakalo na schválenie od úradov, aby mohla byť kapsula uvedená na trh. Až donedávna prevládal názor, že používanie zariadenia neporušuje žiadne švajčiarske zákony. Zdá sa ale, že situácia sa zmenila. Prokurátori totiž varujú, že každý, kto použije kapsulu a pomôže v nej zomrieť inému človeku, môže skončiť až na päť rokov za mrežami.

Kritici majú obavy

Nitschke by tiež čelil vážnym dôsledkom za napomáhanie, navádzanie a podnecovanie k samovražde zo zištných dôvodov. Prokurátori dodávajú, že neexistujú spoľahlivé údaje o spôsoby usmrtenia. Nie je tiež jasné, kto a ako môže kontrolovať zariadenie počas procesu umierania človeka. Údajne by nebolo možné presne určiť, kto usmrtenie vykonal.

Nitschke pritom nedávno tvrdil, že zariadenie bude oficiálne možné využívať už o niekoľko týždňov. Kapsula už od začiatku vyvoláva mnoho kontroverzie, najmä z dôvodu etickosti a legálnosti procesu, následkom ktorého dôjde k usmrteniu človeka.

Kritici vyjadrili obavy, že zariadenie by mohol niekto zneužiť, alebo že by mohlo zlyhať a spôsobiť neželané následky. Mohlo by napríklad dôjsť k poruche, následkom ktorej by človek neupadol do bezvedomia. Namiesto rýchlej a bezbolestnej smrti by tak zbytočne trpel. Niektorí sa tiež pýtajú, či takéto zariadenie a jeho propagácia neprispieva k akejsi romantizácii samovraždy.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov s dlhoročnou praxou je tu pre vás 24 hodín denne, na webe linkanezabudka.sk nájdete pomoc cez telefón alebo mailom. Vyhľadať pomoc nie je prejavom zlyhania a slabosti, naopak, je prejavom sily človeka postarať sa o seba či o svojich blízkych.