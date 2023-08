Horolezkyňa prekonala rekord, pobúrila ľudí: Cestou jej tím prekračoval umierajúceho muža, na vrchole si spravili oslavu

Nórska horolezkyňa Kristin Harila oslavuje nemalý úspech. Pokorila totiž najvyššie vrcholy sveta v rekordne krátkom čase. Jej sociálne siete ale zaplavujú nenávistné komentáre od pobúrených ľudí. Počas výstupu na horu K2 totiž ona a jej tím prekračovali zomierajúceho muža, namiesto toho, aby sa mu aspoň pokúsili pomôcť. Následne si na vrchole usporiadali oslavu.

Na ceste za slávou prekračovali muža, ktorý potreboval pomoc

Svetom otriasol otrasný prípad. Horolezci zdolávajúci druhú najvyššiu horu sveta — K2 podľa webu TV Noviny bez záujmu preliezali pakistanského nosiča, ktorý ležal zranený na zemi. Nemeckému denníku Bild to uviedol rakúsky hotelier a horolezec Wilhelm Steindl. Dvadsaťsedemročný Muhammad Hassan následne zomrel. Steindl šokoval aj vyjadrením, že ak by bol Hassan pôvodom zo Západu, tak by mu ostatní pomohli.

„Dorazil som do úzkeho hrdla okolo druhej hodiny ráno. Tam som čakal na zvyšok svojej výpravy. Naraz sa strhla lavína, len tak-tak minula skupinu horolezcov. V tej chvíli sme sa rozhodli cestu prerušiť a vrátiť sa. Bolo to pre nás príliš nebezpečné,“ opísal situáciu z 27. júla Steindl. V tej chvíli Steindl údajne o páde nosiča nevedel.

Climbers crossing the most dangerous part of K2; The Bottleneck & the laying man in black & yellow dawn suit is reportedly Muhammad Hassan from Tissar Skardu, who died there and 130 climbers crossed over his body on ascent & descent.

This is gift of commercial climbing #Climbing pic.twitter.com/m7J22AvqtJ — The Northerner (@northerner_the) August 5, 2023

Nemecký kameraman, ktorý s rakúskym hotelierom najvyššiu horu Pakistanu a druhú najvyššiu horu sveta zdolával spoločne, však dokumentoval ich cestu a následný zostup pomocou dronu. Nasledujúci deň si dvojica pozerala nakrútené materiály, na ktorých bol zrejme zachytený aj umierajúci Pakistanec. Podľa Steindla bol muž neskúsený a nemal vhodné vybavenie.

Cez jeho telo preliezlo zhruba 130 horolezcov

„Ten muž ležal na chodníku a bolo vidieť, že stále žije,“ opisuje zábery Steindl. Časť výpravy v ten deň pokračovala v ceste na vrchol, pričom zraneného muža prekročili podľa ďalších svedkov desiatky ľudí. Svedkovia udalosti naviac Steindlovi opísali, že sa Hassan chytal prechádzajúcich horolezcov za nohy, tí však bez záujmu pokračovali v ceste. O jeho záchranu sa mala pokúsiť iná skupina omnoho neskôr, ale už mu nebolo pomoci. „Pri výstupe a zostupe sa cez jeho telo muselo dostať zhruba 130 horolezcov,“ píše na Twitteri ďalší horolezec, ktorý zverejnil iné video.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristin Harila (@kristin.harila)

Medzi horolezcami bola aj Nórka Kristin Harila. Tá podľa webu The Guardian pokorila rekord, keď 14 najvyšších vrcholov sveta zdolala za tri mesiace a jeden deň. Už predtým čelila kritike za to, že sa jej tím spoliehal na pomoc helikoptér, ktoré im do táborov mali privážať zásoby. Teraz ale ľudia jej sociálne siete zasypávajú nenávistnými komentármi. Vyčítajú jej, že na ceste za slávou zabudla na ľudskosť a umierajúceho muža prekročila, akoby bol kusom odpadu.

Ľudia jej píšu nenávistné komentáre

Ľudia jej vyčítajú, že zomrel otec troch detí a manžel chorej ženy, no pre ňu je najdôležitejšie informovať svet o tom, ako sa dostala na vrchol. Píšu jej, že aj ona je zodpovedná za smrť muža a má si na to spomenúť vždy, keď bude myslieť na svoj úspech. Ďalší píšu, že svet nepotrebuje ďalšie pokorené rekordy, nepotrebuje ľudí, ktorí nehľadia na nič iné, len na vlastný úspech. Pýtajú sa, či to stálo za to, prekročiť na ceste za slávou umierajúceho muža.

⚠️ Warning : Disturbing Video

Another video of Pakistani HAP Muhammad Hassan’s dead body at the K2 Bottleneck.

He struggled for 3 hours hanging upside down to a rope & no one helped him but instead continued for summit.

Companies wins, humanity lost#Karakoram pic.twitter.com/htyIe6ye84 — The Northerner (@northerner_the) August 6, 2023

Horolezkyňa sa ale podľa Mail Online bráni a ľudí vyzýva, aby boli milší. Dodáva, že z tragédie sa treba poučiť. Hassan bol podľa jej slov na výstup slabo vybavený, nebol naň pripravený. Hassanova smrť vraj nebola jeho vinou, no je ukážkou toho, že každý by mal urobiť maximum pre to, aby pomohol sebe a iným. Harila neskôr svoje vyjadrenie doplnila o tvrdenie, že ona a jej tím urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby Hassanovi pomohli a jej kameraman ostal s Hassanom niekoľko hodín, no podmienky na K2 boli príliš nebezpečné na to, aby ním hýbali.