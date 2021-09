Hlavný hygienik vydal novú vyhlášku: Od pondelka sa menia podmienky karantény, skracuje sa na 10 dní

Najskôr sa hovorilo o karanténe pre žiakov a študentov, teraz sa bude týkať všetkých. Karanténa sa od pondelka 13. 9. skracuje z pôvodných 14 dní na 10. Podobne to majú niektoré európske krajiny.

Podmienky karantény mení nová vyhláška hlavného hygienika Jána Mikasa pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva. Karanténa sa však skracuje len vtedy, ak nemá pozitívny pacient žiadne príznaky posledné tri dni, informuje Denník N.

Menia sa podmienky karantény

Minister školstva Branislav Gröhling po dnešnom rokovaní vlády potvrdil, že karanténa žiakov by sa mohla skrátiť zo 14 na 10 dní už v priebehu niekoľkých týždňov. Rovnako by platilo, že ak budú mať na 5. deň negatívny PCR test, môžu sa vrátiť do škôl. Podľa šéfa rezortu už na vyhláške pracuje hlavný hygienik. Keďže sa karanténa skracuje už od pondelka, rovnako sa upravuje aj podmienka ukončenia karantény úzkeho kontaktu.

Čo sa týka karantény úzkych kontaktov, je možné ju ukončiť v prípade, ak má človek bezpríznakový priebeh a absolvoval PCR test na 5. deň s negatívnym výsledkom, a to 7 dní po poslednom kontakte s pozitívnym. Test však nie je povinnosťou, úzky kontakt môže ostať v karanténe, ktorá končí po 10 dňoch. Ak má však osoba akýkoľvek príznak, karanténu ukončuje lekár.

Čo sa príznakov týka, najčastejšie sú to: zvýšená teplota alebo horúčka, pocit plného nosa, výtok tekutých hlienov z nosa, kašeľ, bolesti hrdla, hlavy, svalov alebo brucha, dýchavičnosť, únava, nevoľnosť či vracanie, hnačka, nechutenstvo či zápal spojiviek.