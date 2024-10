Hlavná vlaková stanica v Stupave? Nový projekt v tomto meste skutočne vznikne, bude to však inak. Vysvetlil to minister Ráž

Téma bratislavskej hlavnej stanice trápi Slovensko už dlhé roky. Nové projekty, rekonštrukcie, či naposledy aj zvažovanie výstavby úplne novej pýchy domácich železníc neraz rozprúdili diskusie. Napriek tomu stále nebolo jasné, ako chce vláda tento problém vyriešiť. Najpravdepodobnejšiu alternatívu teraz priblížil minister dopravy Jozef Ráž.

Urobil tak prostredníctvom svojej pravidelnej rubriky na sociálnej sieti Facebook. Hlavnou témou bolo diskutované umiestnenie hlavnej stanice do mestečka Stupava. Pred nejakým časom sa totiž objavili informácie, podľa ktorých by mohlo byť reálne aj vybudovanie úplne novej stanice, pričom by vôbec nemusela byť lokalizovaná v Bratislave. Tento krok kritizovali niektorí odborníci, ale aj laická verejnosť.

Ako teraz uviedol na pravú mieru minister Ráž, v tomto smere zrejme došlo k nedorozumeniu, pretože rezort dopravy nikdy neuvažoval o umiestnení hlavnej stanice do Stupavy. Toto mesto sa spomína v inej súvislosti. „Pravdou je, že výsledky realizačnej štúdie ukazujú, že práve tu v Stupave vyrastie úplne nová stanica. Ide o nový projekt a treba povedať, že bude mať pozitívny vplyv aj na hlavnú stanicu v Bratislave,“ uviedol vo videu Ráž.

Táto vízia súvisí s európskym projektom vysokorýchlostných tratí, ktoré majú postupne poprepájať jednotlivé hlavné mestá. Platí to aj o Bratislave, ktorou budú tieto vlaky premávať. Na naše územie vstúpia pri Rajke, budú pokračovať cez Petržalku až na hlavnú stanicu, Záhorie a do Čiech. V mnohých prípadoch je však Bratislava koncovou stanicou, kde všetky vlaky musia zastaviť, vykonať nevyhnutný servis a čistenie.

Tento proces istý čas trvá a do značnej miery zaťažuje našu hlavnú stanicu. Pomôcť by mohla práve spomínaná stanica v Stupave, kam vlaky po vyložení pasažierov postúpia a uvedený servis vykonajú tam. V praxi tak odľahčia súčasnú hlavnú stanicu a tá sa nebude nikam presúvať. Podľa slov ministra Ráža by iba mala prejsť rekonštrukciou, no zatiaľ nie ja známe, v akom časovom intervale by sa mohli jednotlivé projekty realizovať.