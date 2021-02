Hlasovanie o núdzovom stave bude tesné, povedal Boris Kollár. Riešila sa aj možnosť demisie Krajčího

Už zajtra sa bude rozhodovať o predĺžení núdzového stavu. Na základe novelizovanej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu odobriť parlament, a to najneskôr do 20 dní. Vláda začiatkom mesiaca rozhodla o tom, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára o ďalších 40 dní.

Hlasovanie o núdzovom stave v Národnej rade zrejme bude tesné, očakáva to predseda parlamentu Boris Kollár. Pred utorkovým stretnutím s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a premiérom Igorom Matovičom uviedol, že zrejme bude problém dodať na stredajšie (24. 2.) hlasovanie v pléne 76 koaličných poslancov.

Demisia Krajčího je na pleciach Igora Matoviča

Zatiaľ však podľa jeho slov rátajú s tým, že ich príde dostatok. Potvrdil tiež, že lídri koalície hovorili o možnosti demisie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Rozhodnutie je však podľa šéfa parlamentu na premiérovi.

“Budeme mať asi problém dať 76 koaličných poslancov, takže budeme to naozaj počítať a keď to vyjde, tak to bude naozaj veľmi tesné,” povedal Kollár. Problém vysvetlil tým, že veľa poslancov je chorých a v karanténe. Ak by sa nepodarilo odsúhlasiť núdzový stav v pléne, budú podľa neho hľadať ďalšie riešenie. Plán B však zatiaľ podľa neho nie je, pretože rátajú s účasťou dostatočného počtu poslancov.

Jana Bittó Cigániková z SaS podľa Denníka N povedala, že väčšia časť klubu podporí núdzový stav. Mali však požiadavky na ministra Krajčího, ktoré boli podľa jej slov do značnej miery splnené. Všetky hlasy poslancov však garantovať nevie.

Otázku demisie ministra Krajčího podľa Kollára na koaličnej rade neotvorili. Potvrdil však, že o tejto alternatíve hovorili na stretnutí lídrov. “Sedeli sme ako štyria lídri a tam sme sa bavili aj o tejto alternatíve,” uviedol. Nepovedal však, či je demisia ministra v hre. “Všetko je na pleciach pána premiéra, keď sa rozhodne áno, tak áno, keď sa rozhodne nie, tak nie,” dodal.