Hľadanejší bol už iba Usáma bin Ládin. Najhorší mafián tohto tisícročia aj pre maličkosti odsekával prsty či trhal zuby

Prísne nastavené pravidlá, vraždy na ulici uprostred bieleho dňa a hlavne neľútostný osud pre tých, ktorí si otvoria ústa pred nevhodnými ľuďmi. Gang Winter Hill mal počas najväčšieho rozkvetu pod palcom azda každú nelegálnu činnosť v Bostone od automatov cez drogy až po obchod so zbraňami. V štruktúre skupiny bolo viac než 100 oddaných ľudí, pričom na ich čele stál obávaný James Joseph Bulger, prezývaný Whitey.

Svet si pamätá množstvo gangstrov, ktorí šéfovali zločineckým organizáciám a boli známi pre svoju krutosť a zároveň náklonnosť k najbližším. Podobný príbeh skrýva aj James “Whitey” Bulger, ktorý v 70. a 80. rokoch minulého storočia viedol bostonský gang Winter Hill. Aj keď si ho každý pamätá ako Whiteyho, samotný Bulger túto prezývku neznášal, pretože ju dostal kvôli svetlému sfarbeniu vlasov. Odmietal tiež meno James, preto ho všetci okolo museli volať Jim alebo Jimmy.

Z Bulgera na prvý pohľad rástol zločinec ako každý iný. Narodil sa vroku 1929 v chudobnej americko-írskej rodine a s prvými priestupkami začal už v mladom veku. Prvý trest si odsedel ako štrnásťročný, keď dostal 5 rokov za násobné krádeže v nápravnovýchovnom zariadení pre mladistvých.

Počas odňatia slobody poctivo študoval vojenské taktiky a históriu vojny, čo ho po skončení trestu dostalo dokonca do amerického letectva. Devätnásťročný mladík však vydržal pod nátlakom autorít a pravidiel len krátko. Za viaceré konflikty a napadnutia ostatných členov armády bol často za mrežami vojenskej väznice, čo v roku 1952 vyústilo k jeho prepusteniu z armádnych radov a návratu do Bostonu.

Alcatraz a pokusy na ľuďoch, o ktorých nemal nikto vedieť

James sa vrátil domov, no jeho kriminálna kariéra sa ani zďaleka neskončila. Už o štyri roky nekôr putoval naspäť za mreže. Do federálnej väznice ho poslali na dlhých 20 rokov za ozbrojenú lúpež a únosy nákladných áut, no Bulgerov trest napokon trval len 9 rokov. Dôvodom predčasného prepustenia mala byť skutočnosť, že v Atlantskej väznici bol nedobrovoľným účastníkom drogových testov na ľudoch, ktorým mala veliť CIA.

Bulger vo svojich zápisníkoch spomína, že jemu a ďalším väzňom dávkovali drogu LSD, aby dokázali prísť na spôsob liečby schyzofrénie. Pod rúškom tajnosti sa však nachádzal projekt MK-ULTRA, ktorý mal skúmať vplyv omamných látok na ovládanie mysle väzňov. Bulger po niekoľkých testoch podal žiadosť o preloženie do inej väznice z dôvodu podlomenej psychiky. Úrady mu vyhoveli, no nasledujúce roky strávil v známej väznici Alcatraz v San Franciscu.

Návrat domov a začiatok s gangom Winter Hill

Od roku 1965 bol Whitey Bulger opäť na slobode a prvé mesiace dokonca “sekal” dobrotu. Býval v dome v južnom Bostone so svojou matkou a pracoval ako údržbár na miestnom súde. Od nelegálnych praktík sa však udržal len krátko. V roku 1972 sa pridal ku gangu Winter Hill a rýchlo sa prepracoval do jeho navyšších radov. Jeden z jeho najblížších ľudí, Kevin Weeks, sa vo svojej knihe zmienil o Bulgerovej povahe a vzraste jeho vplyvu v Bostone.

“Bulger bol inteligentný a vedel ľudí presvedčiť o tom, že je na ich strane, pričom opak bol pravdou. Držal si ale prísne zásady. Neznášal udavačov a tiež tých, ktorí s ním nesúhlasili. Pamätám si, ako naňho v 1975 zaťal päste istý Tommy King. O týždeň ho Stephen Flemmi (Jimmyho nájomný vrah) zastretlil. A tak skončil každý, kto sa proti nemu postavil,” uviedol Weeks.

Jimmy Bulger, informátor FBI

Gang Winter Hill si postupne začal podmaňovať vplyv v Bostone. Riadili vymáhanie peňazí, nájomné vraždy, nelegálne stávkovanie, drogy a proste všetko, na čo mali dosah. V polovici 70. rokov sa k Whiteymu priplietol agent FBI, John Connolly, ktorý v detstve vyrastal blízko Bulgerovcov. V tej dobe bol stále blízkym priateľom Jimmyho brata Williama, ktorý bol paradoxne obľúbeným politikom, univerzitným rektorom a istý čas dokonca senátorom štátu Massachusetts.

Connollyho úlohou v policajných radoch bolo vyčistenie Bostonu od talianskej mafie aj ostatných gangov, ktoré šírili strach a kriminalitu. Nedostatok dôkazov proti talianskej skupine Patriarca doviedol agenta Connollyho k nápadu, že uzavrie spojenectvo s dobre informovaným bývalým kamarátom, Jimmym Bulgerom.

Od tej chvíle sa pre Winter Hill, ale aj skorumpovaného Johna Connollyho všetko zmenilo k lepšiemu. Bulger odovzdával policajtom informácie o talianskej mafii, zatiaľ čo jeho zločinecké impérium rástlo už na územie celého Bostonu. Rástla aj sila a vplyv Connollyho v radoch FBI, keďže práve jeho spojenectvo s Bulgerom konečne prinieslo posun vo vyšetrovaní a postupnom odstránení talianskej mafie z mesta. Bulgerovci tak mali v podstate vyčistený priestor od konkurencie, pričom všetky ich vraždy a veľké krádeže boli kryté najmä Connollym.

Agent FBI svojich kolegov aj sudcov presviedčal o hodnote spolupráce a vždy sa bránil tým, že polícia v Bostone môže kooperáciou s kriminálnikmi viac získať, než stratiť. Aj táto jazda však trvala len do istého času. Po takmer dvadsaťročnej nadvláde Winter Hillu sa začala situácia komplikovať. Nástup 90. rokov znamenal vlnu mladých a dravých policajtov, ktorí postupne odhaľovali zločiny Whiteyho Bulgera a nachádzali svedkov, ktorí sa po dohode o ochrane nebáli hovoriť.

Koncom éry bol Bulger opisovaný ako nedotknuteľný a neľútostný gangster, ktorý stratil styk s realitou. Pre najmenšie nezhody s kýmkoľvek neváhal odsekávať prsty, celé končatiny či vytrhávať zuby. Zdroje z tej doby informujú, že na prelome 80. a 90. rokov mali z Bulgera strach všetci vyplvní ľudia aj iní gangstri v meste. Spája sa s ním prirovnanie, že aj samotný diabol by sa od neho mohol čo-to priučiť.

Strávil 16 rokov na úteku, ktorý si pedantne pripravoval

Kevin Weeks, ktorý bol roky Jimmyho lojálnym nájomným vymáhačom peňazí a bitkárom, dodáva: “Jimmy a Stephem Flemmi začali v roku 1993 často jazdiť do Európy. Vzali si baby, prenajali drahé autá a chodili po rôznych štátoch. Bol to jasný signál, že sa pripravovali na nový život. Vybavil si úplne novú identitu pod menom Thomas Baxter. Neexistujúcemu profilu vybudoval dokonalé portfólio. Vždy tvrdil, že musíme byť pripravení rýchlo vzlietnuť preč. A on teda bol, chystal sa na to roky,” uvádza Weeks v titule Brutal: The Untold Story Of My Life Inside Whiteys Bulger Irish Mob.

Whitey Bulger dostal v decembri 1994 echo od Connollyho, že na stole má zapečatený zatykač na jeho meno a nech rýchlo utečie. Bulger, v tej dobe už dávno pripravený na podobný scenár, mal odloženú značnú hotovosť, falošné doklady a šperky v Montreale, Dubline, Benátkach, Londýne, Oklahome či v Birminghame. Do problémov sa však nedostal len Bulger.

Skorumpovaný agent John Connolly bol zadržaný a obvinený z vraždy, prijímania úplatkov či falšovania policajných dokumentov. Za mrežami mal sedieť 50 rokov, no vo februári 2021 ho vo veku 81 rokov prepustili do domáceho väzenia z dôvodu rizika vírusu COVID-19.

Bulger sa stal majstrom skrývania a útekov. Dvanásť rokov bol druhým najhľadanejším človekom FBI, pričom pred ním bol len Usáma bin Ládin. Polícia vtedy ponúkala 2 milióny dolárov za akúkoľvek informáciu o pobyte Bulgera. Nejasné záznamy o jeho pohybe zachytili úrady v rokoch 2000-2010 postupne v Taliansku, Londýne, Uruguaji či Kanade, no k dolapeniu nedošlo.

Koniec Whiteyho Bulgera

Po takmer 17 rokoch na úteku sa napokon podarilo špeciálnym jednotkám chytiť Bulgera v Santa Monice na Floride. Dňa 22. 6. 2011 bol vtedy 81-ročný kriminálnik zatknutý v podzemnom parkovisku budovy, v ktorej býval pod menom Charlie Gasko. Bulgera nahlásila bývalá herečka a modelka Anna Bjorn, islandská občanka, ktorá bývala neďaleko.

Bulger na pojednávaniach nespolupracoval. Odmietal sa vyjadrovať a počas súdnych procesov držal kamennú tvár. Za vraždu 11 ľudí, vydierenie, podvody a nelegálne stávky bol odsúdený na 2 doživotné tresty + 5 rokov za mrežami, čo 81-ročný muž prijal bez námietok.

Jimmy Bulger sa odmietol vyjadriť k väčšine skutočností a musel sa teda zmieriť s myšlienkou, že posledné roky svojho života strávi v útrobách väzenia. Umrel 30. 10. 2018 vo veku 89 rokov v oklahomskom väzení. Podľa správy ho dozorcovia našli ubitého na smrť viacerými predmetmi. Niektoré spisy spomínajú aj fakt, že rozsiahle poškodenie tváre takmer neumožnilo rozpoznanie a identifikáciu jeho osoby.

Život Jamesa Bulgera tak skončil príznačne v kriminále, ktorý ho vždy sprevádzal a istým spôsobom priťahoval. Činy tohto muža a gangu Winter Hill sa stali námetom pre mnohé knihy a filmy, z ktorých vyčnieva najmä snímka Black Mass z roku 2015, kde Bulgera stvárnil Johny Depp.