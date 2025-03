Historka, akú ste ešte nepočuli: Herečka Jane Fonda prezradila, že bránila svoje vnúča pred medveďom

Legendárnu herečku poznajú všetky generácie. Najvernejší diváci si ju pamätajú ako Barbarellu a tí mladší ju mohli spoznať napríklad ako diabolskú svokru z rovnomenného filmu. Jej talent je všetkým známy a najnovšie herečka prezradila, že rovnako ako pred kamerou jej odvaha nechýba ani v súkromí.

Ako zachytil portál NEW YORK POST, syn legendárnej herečky Troy O’Donovan Garity sa objavil spolu so svojou slávnou mamou v utorkovej epizóde podcastu „Skip Intro“ spoločnosti Netflix. Na otázku moderátorky Kristy Smith, čo by mohol svetu povedať, čo ešte o 87-ročnej Jane nevedia, 51-ročný herec, ktorého má Fonda so zosnulým exmanželom Tomom Haydenom, odpovedal: „Vyhnala medveďa zo svojej spálne.“

Neuveriteľná historka s medveďom

Herečka hneď prikývla, potvrdzujúc pravdivosť jeho výroku. Syn sa tak hneď chopil vysvetľovania historky: „Žila v Novom Mexiku, v divočine… Je to tak. A strážila svojho vnuka, ktorý bol v postieľke v spálni.“ Išlo pritom o dnes už 25-ročného vnuka Malcolma Vadima.

„Niečo počula, tak uprostred noci odišla zo spálne, aby sa išla pozrieť, čo je to za zvuk. A keď sa vrátila, dvere so sieťkou boli odmontované a v spálni bol medveď, ktorý ňuchal nad postieľkou,“ pokračoval Troy.

Ohromená moderátorka sa potom so svojou otázkou otočila rovno k Jane: „Čo ste urobili?“

„Pokračuj!“ Troy naliehal na svoju mamu, ktorá potom vydala obrovský rev, a zdvihla ruky, aby vyzerala väčšia. Hneď potom sa všetci traja rozosmiali a herečkin syn sa ospravedlnil zvukárovi, ktorý počul tento zvuk najlepšie.

„Práve som sa naučila, čo robiť, keď ste blízko medveďa. A to bolo ono,“ pokračovala Fonda v historke s odkazom na svoj rev. „A snažiť sa zväčšiť; rozopla som si župan,“ vysvetlila. Hoci vyplašila zviera ďaleko od postieľky svojho vtedy ešte malého vnuka, medveď hneď neodišiel.

„Medveď sa vymočil na koberec,“ povedala Fonda a dokončila: „A potom sa vrátil k dverám a sadol si a ja som ho vytlačila von, áno.“