Hana Gregorová má v rukách veľký tromf, vďaka ktorému vyzerá úžasne. Svojimi slovami mnohým ženám prehovorí do duše

O známej herečke, ktorá mnohým utkvela v pamäti účinkovaním v Paneláku, možno povedať, že zreje ako víno. Netýka sa to však len jej vzhľadu, ktorý prezrádza, že každým rokom vyzerá stále lepšie. Jej postoj a názor o kráse a starnutí odhaľujú, že má umelkyňa už toho dosť za sebou, a že ju skúsenosti vyformovali do podoby, v akej sa prezentuje v súčasnosti. Mnohí by si z nej mali brať príklad. Zatiaľ čo väčšinu žien stresuje ich pribúdajúci vek, ona je na tom opačne.

O Hane Gregorovej je známe, že ako jedna z mála známych osobností doteraz neabsolvovala žiadne zákroky a plastiky. Vôbec si na to nepotrpí, vo svojej koži sa cíti výborne a nesťažuje sa. „Prsty“ v tom má aj fakt, že počúva komplimenty zo všetkých strán, ako priznala v rozhovore pre Plus 7 dní. Nie div, keďže v seriáloch hráva zvyčajne staršie ženy a keď ju niekto vidí v reálnom živote, nemôže uveriť vlastným očiam. Herečka totiž v skutočnosti vyzerá úchvatne.

Krajšia v realite

„U mňa je výhodou aj to, že vlastne v Ranči aj v Hranici ma zostarili. Takže tá realita v civile, keď ma niekto stretne a povie: Ach, pani Gregorová, ako vy dobre vyzeráte, vy ste úplne iná, je pozitívum,“ uviedla herečka a vzápätí dodala, že iné by to bolo v prípade, keby ju omladzovali, keďže potom by sa ostatným zdala stará.

Zatiaľ čo väčšina herečiek chce na obrazovkách vyzerať čo najlepšie, Hana Gregorová ide do opačného extrému. „Keď som robila kasting na Hranicu, kde ma zavolali, napokon sa mi nikto neozval. No volal mi Honza Novák, ktorého som poznala ešte z Prahy a opýtal sa ma, či by som nemohla prísť znovu,“ porozprávala herečka o jednom zážitku. Ako ďalej pokračovala, spomínaný režisér sa priznal, že chcel herečku obsadiť do seriálu, no ostatným sa zdala príliš mladá. „Tak sa ho pýtam, že koľko má tá postava rokov a on, že 70 a ja, že však ja mám 70,“ povedala s úsmevom.

Podľa herečkiných slov má ako zrelá žena jednu výhodu. Na starnutie a pribúdajúce roky sa nepozetá tak, ako mladé ženy. „Ja si myslím, že iný je pohľad, keď sa na mladých ľudí pozeráte ako mladá dopredu a ako stará dozadu. Máte pocit, že ste im blízko, ale my, keď sme mali 20, tak sa nám už 30-roční zdali veľmi starí a o 75-ročných ani nehovorím, tí už sú na odpis. To je uhol pohľadu,“ povedala Hana, ktorá naznačila, že je dôležité, ako danú skutočnosť vnímame.

Čo je podľa nej dôležité?