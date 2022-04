Hádky môžu byť pre vzťah aj prospešné. Odborníci ale prezradili, ako sa máte správne hádať

Hádkam sa vo vzťahoch zvyčajne vyhýbame, aj keď nie vždy sa to dá. Podľa odborníkov z času na čas hádka nemusí byť na škodu. Treba však vedieť, ako na to. Verte, nie je vôbec jedno, kedy sa hádate a ako.

Je zdravé občas sa pohádať

Niektorí ľudia sa radi chvália tým, že sa s partnerom nikdy nehádajú. To je však podľa odborníkov chyba. Neraz sa stáva, že ak sa za každú cenu vyhýbame hádke, vyhýbame sa tak aj komunikácii. Ak váš partner nevie, že vás niečo trápi, nemôže urobiť nič, aby to napravil, píše portál CNN. Dokazuje to štúdia z roku 2008 publikovaná v časopise Journal of Family Communication, v rámci ktorej vedci 17 rokov pozorovali správanie viac ako 200 manželských párov.

Ukázalo sa, že páry, ktoré v sebe potláčali hnev a nekomunikovali, zomierali skôr ako páry, ktoré dokázali otvorene komunikovať. Vyhýbať sa konfliktom za každú cenu jednoducho nie je riešením.

Nie vždy je vhodný čas na hádku

Najčastejšie sa hádame v návale emócií, keď to v nás najviac vrie. Práve vtedy však najmenej premýšľame nad tým, čo vyslovíme nahlas. Následne to môžeme oľutovať. Najlepšie urobíte, ak sa od seba na moment vzdialite, doprajete si čas trochu „vychladnúť“ a dohodnete sa s partnerom na čase, kedy sa k diskusii vrátite. Do hádky sa nepúšťajte ani vtedy, keď ste nadmieru vystresovaní alebo hladní.

Analyzujte svoje emócie

Podľa odborníkov je dôležité nielen stanoviť si správny čas na hádku, nevyhnutné je vedieť aj to, čo vás vlastne trápi, aký je zdroj negatívnych emócií. Môže sa totiž stať, že nás veľmi nahnevá nejaká drobnosť a my vlastne ani netušíme prečo. Dôležité je sadnúť si a pouvažovať nad tým.

Načúvajte

Mnoho ľudí si myslí, že najdôležitejšie je vedieť vyjadriť svoje pocity. Naozaj je to kľúčové, podstatné je však vedieť aj načúvať. Zároveň by sme mali vedieť svoje emócie ovládať. Ak nám partner hovorí niečo, čo sa nám nepáči, namiesto okamžitého útoku by sme si mali jeho slová vypočuť a pokúsiť sa im porozumieť.

Neraz konáme len na základe toho, čo si myslíme, že počujeme, nie na základe toho, čo nám chce partner v skutočnosti povedať. Dôležité je zachovať pokoj, čistú myseľ a ak niečomu nerozumieme, požiadať partnera, aby nám vysvetlil, ako to myslel.

Zvážte, ako hovoríte

Ako by ste sa cítili, keby vám partner povedal, že sa kvôli vám cíti nepríjemne? Zrejme nie práve najlepšie. Neobviňujte sa navzájom, namiesto toho hovorte o tom, ako sa cítite. Vyhýbať by sme sa mali aj frázam ako „Ty nikdy…“ alebo „Ty si vždy…“.

Pozor na neverbálnu komunikáciu

Dôležité nie je len to, čo poviete nahlas. Uraziť môžete človeka aj neverbálnou komunikáciou, napríklad prevracaním očí. Ak máte nutkanie tak urobiť, radšej sa niekoľkokrát zhlboka nadýchnite.