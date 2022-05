Hadí ostrov je symbolom ukrajinskej sily. Jednu ruskú loď poslali do r*ti, teraz Bayraktarom zničili ďalšiu

Ukrajina v sobotu oznámila, že v blízkosti Hadieho ostrova v Čiernom mori zničila ďalšiu ruskú vojenskú loď. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho armáde sa pomocou bezpilotného dronu Bayraktar TB2 podarilo pri Haďom ostrove, ktorý majú v súčasnoti pod kontrolou ruské sily, zničiť ruské vyloďovacie plavidlo triedy Serna a obranný protilietadlový systém.

„Ukrajinský Bayraktar TB2 zničil ďalšiu ruskú loď… Tradičná prehliadka ruskej Čiernomorskej flotily 9. mája sa tento roku bude konať v blízkosti Hadieho ostrova, a to na dne mora,“ uviedol ukrajinský rezort obrany na sociálnej sieti Twitter. K príspevku rezort zverejnil aj čiernobiele video, ktoré zachytáva výbuch na lodi.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the „Serna“ project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island – at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022