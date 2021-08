Gröhling vysvetlil, ako sa budú zatvárať školy, ak budú prípady stúpať. Podporil by povinné očkovanie zamestnancov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spúšťa kampaň na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

V rámci kampane Za otvorené školy plánuje minister so svojím tímom navštevovať županov, primátorov a starostov v jednotlivých regiónoch. Tým budú odporúčať, aby ľudia žijúci v ich území využili najbližšie týždne na zaočkovanie sa proti koronavírusu.

V pondelok 16. augusta spustí ministerstvo callcentrum, ktorého úlohou bude kontaktovať primátorov a starostov jednotlivých miest a obcí s nízkou mierou zaočkovanosti a rovnako jednotlivých pediatrov a vyzývať ich, aby sa pridali ku kampani. Ako budú vyzerať opatrenia na školách na začiatku školského roka bude Gröhling informovať v utorok 17. augusta.

Niektoré školy by sa podľa čísel zavreli už na konci septembra

Šéf rezortu školstva však priblížil, že od budúceho školského roka nebudú školy zatvárané na základe jeho rozhodnutia alebo rozhodnutia ministerstva školstva, ale na základe rozhodnutí regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Tie o opatreniach na jednotlivých školách rozhodnú na základe aktuálnej situácie. Podľa Gröhlinga aktuálne údaje ukazujú, že na Slovensku je viac ako 10 okresov, v ktorých nárast počtu prípadov ukazuje, že školy v nich by mohli byť zatvorené už na konci septembra.

„Od miery zaočkovanosti bude závisieť aj fungovanie škôl. Máme okresy, kde je zaočkovanosť vysoká. Na druhej strane ale máme okresy, ktoré majú veľmi nízku zaočkovanosť a tam je výrazný predpoklad, že vzniknú ohniská nákazy na jednotlivých školách,“ povedal Gröhling.

V prípade vzniku ohnísk nákazy podľa neho hrozí, že sa triedy budú dostávať do karantény a tým pádom budú nútené prejsť na dištančné vzdelávanie. Otázka povinného očkovania pre ľudí v jednotlivých profesiách podľa neho aktuálne nie je v rámci vládnej koalície „na stole“. Ak by sa ňou však vláda začala zaoberať, Gröhling by podporil, aby boli učitelia zaradení medzi zamestnancov, pre ktorých bude platiť povinnosť absolvovania očkovania.