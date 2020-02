Google Street View má pre milovníkov hôr novinku: Odteraz tam nájdete aj tatranské chaty

Google sa totiž vydal do slovenských veľhôr a so špeciálnym fotoaparátom zavítal na Zbojnícku a Téryho chatu, jedny z najvyššie položených vysokohorských tatranských chát. No na to, aby sme mohli objavovať a obdivovať krásy sveta, nielen cez Street View, prešli Mapy Google dlhú cestu.

Spoločnosť Google si pred 15 rokmi stanovila vskutku ambiciózny cieľ – zmapovať celý svet. Možno aj trochu šialený, pokiaľ si spomenieme, ako sa v tej dobe vyhľadávali cestovné informácie – napríklad akou cestou sa dostať z jedného miesta na druhé. S mapou v rukách sa cestovatelia vydávali do neznáma a dúfali, že neprešvihnú tú tretiu odbočku vpravo. Neboli k dispozícii ani informácie, kde je práve zápcha a ako ju možno obísť, či využiť inú alternatívnu trasu. O hľadaní reštaurácií či kaviarní v okolí ani nehovoriac.

Miliardy kilometrov

Od svojich počiatkov v roku 2005 prešli Mapy Google dlhú cestu. Spoločnosť odvtedy zmapovala viac ako 220 krajín a teritórií a ľudia prejdú denne s Mapami Google vyše 1 miliardu kilometrov. V rámci máp sú dostupné aj informácie, hodnotenia a recenzie pre 200 miliónov firiem, reštaurácií a kaviarní po celom svete, pričom svojou “troškou” prispievajú aj samotní používatelia, o čom svedčí aj viac ako 20 miliónov príspevkov denne, od aktualizácie máp cez hodnotenia až po fotky. Hnacím motorom pre neustály rozvoj tejto služby je snaha poskytnúť kvalitné mapy všetkým, bez ohľadu na to kde žijú alebo čo potrebujú vyhľadať.

Strojové učenie

Technologické pokroky zohrávajú významnú úlohu v tom, kam sa mapy neustále posúvajú. Automatizácia procesov spracovania mapových podkladov založených na strojovom učení umožňuje zmapovať svet omnoho rýchlejšie. Práve vďaka využitiu strojového učenia je možné do Máp Google pridávať ďalšie užitočné funkcie, ako napríklad Live View (čiže navigáciu, ktorá využíva rozšírenú realitu pre lepšiu predstavu, ktorým smerom kráčať).

Nové slovenské poklady v Street View

Služba Street View uzrela svetlo sveta v roku 2007 a dnes patrí medzi najobľúbenejšie služby dostupné v rámci Máp Google. Nie je preto prekvapením, že na oslavách 15. narodenín Máp Google nesmie chýbať Street View prírastok.

Vďaka spolupráci s Klubom slovenských turistov a Horolezeckým spolkom JAMES tak bolo možné nasnímať Zbojnícku aj Téryho chatu, ktoré patria medzi populárne tatranské turistické destinácie. Zobrazenie obidvoch chát v rámci Street View zachytáva krásu našich hôr ako aj samotné chaty a ich okolie, ktoré pre turistov predstavujú vytúžený cieľ.

Vďaka službe Google Street View majú už dnes používatelia príležitosť navštíviť väčšinu slovenských miest, viaceré hrady a zámky, nechýba ani prírodné dedičstvo, vrátane národných parkov.

Google si uvedomuje, že sa infraštruktúra, a to najmä v mestách, mení v čase a neustále sa vyvíja, preto je potrebné snímky pravidelne aktualizovať. Nové snímanie tak napomáha tomu, aby sa používatelia dokázali ešte lepšie zorientovať.