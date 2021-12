Game of Thrones už nie je na vrchole: Toto je desiatka ilegálne najsťahovanejších seriálov roka 2021

Streamovacie služby jednoznačne vládnu Hollywoodu, čoho dôkazom je aj množstvo seriálov a filmov, ktoré práve spoločnosti ako Netflix či HBO neustále produkujú. V poslednom období sa k veľkým ťahúňom pridali aj nové služby Disney+ či Apple TV+, ktoré taktiež chrlia jeden úspešný seriál za druhým. No a keďže bežní smrteľníci nechcú platiť za všetko, uchýlia sa aj ku kroku, že si ten-ktorý seriál radšej ilegálne stiahnu z internetu.

Torrenty aj v 21. storočí patria medzi prostriedky, ako sa dá rýchlo, ľahko a prakticky bezplatne dostať k najnovším filmom a seriálom, ktoré sa na slovenský (či český) trh ešte nedostali. Jeden zo známych webov – portál TorrentFreak – dokonca každý rok aj zverejňuje tradičný rebríček ilegálne najsťahovanejších seriálov. Ten tohtoročný bezkonkurenčne ovládli seriálové novinky z dielne štúdií Marvel a Disney.

Nelichotivé prvenstvo

Samozrejme, prvenstvo v tomto prípade nie je úplnou výhrou, keďže streamovacia služba pirátstvom prichádza o nemalé zárobky. Na druhej strane aj toto svedčí o popularite daného seriálu a môže to neskôr presvedčiť k tomu, že si niektorý z pirátov danú službu v budúcnosti predplatí. Ako ale teda vyzeral tohtoročný rebríček?

Prvé miesto obsadila komiksová novinka z dielne Disney+ s názvom WandaVision. Seriál, ktorý je aj podľa nás jedným z najlepších, aké sa tento rok na streamovacích službách objavili, je prvým z niekoľkých chystaných projektov, ktoré rozširujú svet konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU) a pre fanúšikov filmov, ako sú Avengers, Iron Man a ďalších išlo o darček, aký ani nedúfali, že dostanú.

WandaVision sa dočkal chvál nielen od divákov, ale aj kritikov. Sitkom, ktorý je vlastne superhrdinským seriálom skrz na skrz, prekvapí vo všetkých aspektoch, v akých len prekvapiť môže. Samozrejme, bez znalosti predchádzajúcich filmov si ho nikto nebude vedieť užiť dostatočne. Pokiaľ ste teda ešte fenoménu MCU nepodľahli, začnite Iron Manom.

Na druhom mieste sa ocitol ďalší MCU seriál s názvom Loki. Ten sa taktiež ocitol vo viacerých výberoch svetových médií ako jeden z najlepších za rok 2021. Áno, aj v tom našom.

Top 3 uzatvára Zaklínač (The Witcher) z dielne streamovacej služby Netflix. Ten, veríme, netreba zvlášť predstavovať. Tesne pred Vianocami sa v knižnici najobľúbenejšej spomedzi streamovacích platforiem objavila už druhá séria tohto fantasy fenoménu nakrúteného podľa rovnomennej knižnej predlohy.

Disney rebríček doslova ovládol

Polemizovať však o tom, že Disney+ tohtoročný rebríček ilegálne najsťahovanejších seriálov doslova ovládol, skutočne netreba. Priečky 4 až 6 totiž tiež obsadili projekty z jeho dielne – opäť ide o seriály z konceptu MCU. Piráti tak veľmi radi a často sťahovali aj hraný akčák The Falcon and the Winter Soldier (4. miesto), ešte stále čerstvú novinku Hawkeye (5. miesto) či animovaný projekt What If…? (6. miesto).

Do desiatky sa prebojoval aj nováčik na trhu streamovích služieb – prémiová služba Apple TV+. Tá tento rok svojim predplatiteľom priniesla seriálovú adaptáciu kultového sci-fi diela Nadácia (The Foundation), ocitla sa na 7. mieste.

Kompletný rebríček najsťahovanejších seriálov:

#10 Wheel of Time

#9 Arcane

#8 Rick and Morty

#7 Foundation

#6 What If…?

#5 Hawkeye

#4 The Falcon and the Winter Soldier

#3 The Witcher

#2 Loki

#1 WandaVision

Rebríčku najsťahovanejších seriálov dlhé roky vládol kult z dielne HBO – Hra o tróny (Game of Thrones). Minuloročným víťazom bol seriál zo sveta Star Wars s názvom The Mandalorian, taktiež z dielne Disney+. Je pritom zaujímavé, že práve príchod tejto streamovacej platformy kompletne menil správanie internetových pirátov. Od jej štartu sa prakticky každý rok (teda od novembra 2019) ocitá na popredných miestach v rebríčkoch obľúbenosti medzi pirátmi.

Výsledky počítali trochu inak

Samozrejme, podotknúť treba, že rebríček webu TorrentFreak zohľadnil len sťahovanie súborov prostredníctvom platformy BitTorrent, čo je len veľmi malá kvapka vo veľmi veľkom a hlbokom mori internetového pirátstva. TorrentFreak navyše rebríček zostavil na základe počtov stiahnutí jednotlivých epizód seriálov, niektoré pozície tak môžu byť odlišné od skutočnosti. Veľa ľudí totiž napríklad nesťahovalo jednotlivé seriály po epizódach, ale siahlo po súboroch, ktoré obsahovali kompletnú sériu daného seriálu.

Ak by teda TorrentFreak zohľadňoval aj toto, na piatom mieste by skončil seriál Money Heist (La Casa de Papel) a na vrchole rebríčka by sa umiestnil juhokórejský hit Squid Game. Uviedli to v nedávnej aktualizácii rebríčka.