Futbalový sviatok sa blíži: Pozrite sa, kedy Slováci odohrajú svoje zápasy na majstrovstvách Európy

Tento piatok majú všetci futbaloví fanúšikovia zrejme zaznačený v kalendári červenou fixkou. Začínajú sa totiž futbalové majstrovstvá Európy a Slovensko na nich nebude chýbať. Pôjde už o tretí európsky šampionát za sebou, na ktorom sa objaví naša reprezentácia.

Postup je celkom reálny

Tohtoročný turnaj sa bude odohrávať v Nemecku, od 14. júna do 14. júla s tým, že vyraďovacia časť začne už 29. júna. Všetci si, samozrejme, prajeme, aby sa do tejto časti turnaja dostali aj naši chlapci vedení talianskym trénerom Francescom Calzonem, no najprv sa budú musieť prebojovať pomerne hrateľnou skupinou.

Prvý zápas nás čaká v pondelok 17. júna o 18:00, kedy budeme čeliť mimoriadne silnému Belgicku a v tomto zápase môžeme len prekvapiť. Ako sa však už v minulosti viackrát ukázalo, našej reprezentácii naozaj sedia papierovo silnejší súperi.

Následne sa 21. júna o 15:00 stretneme s reprezentáciou Ukrajiny a 26. júna o 18:00 zase s Rumunskom. Poslední dvaja menovaní súperi sú pre nás hrateľní a postup zo skupiny je tak celkom reálnym cieľom.