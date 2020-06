Fotografia spiacej sovy sa stala hitom internetu. Ľudia neveria, že takto dokáže naozaj spať

Živočíšna ríša nás nikdy neprestane udivovať. Tak ako mnohých ľudí na internete prekvapil zvuk, ktorý vydáva africká žaba, teraz sa tisíce ľudí čuduje nad zvláštnou polohou spánku, ktorú zvolila jedna sova.

Ťažká hlava

Novým hitom internetu je táto fotografia mláďaťa sovy, ktorá spí takýmto netypickým spôsobom, informuje web IFL Science.

„Práve som zistil, že mláďa sovy spí tvárou dolu, lebo majú príliš ťažké hlavy. Tiež si nemyslím, že som niekedy videl nohy sovy,“ napísal prekvapene užívateľ sociálnej siete Twitter.

I’ve just discovered that baby owls sleep face down like THIS because their heads are too heavy. Also, I don’t think I’ve seen owl legs before…. pic.twitter.com/dfKii2JtS8 — Mark Rees (@reviewwales) June 21, 2020

Mimochodom, ako vyzerajú sovie nohy, je zase dobre viditeľné na tomto obrázku:

Meanwhile I’ve had to mute this throwaway reply to a popular owl tweet… pic.twitter.com/lnIHmmm7Kx — Ruth (@Katteroo_) June 23, 2020

Bežný spánok

Aj keď ľudia pochybovali o pravosti fotografie, ukázalo sa, že mladé sovy môžu takto naozaj spať. Hoci nie je známy pôvod fotografie, vedci potvrdili, že takýto spánok už videli aj u iných sov.

Potvrdili to článok neziskovej environmentálnej organizácie Audubon, ktorá sa venuje ochrane prírody a tiež ďalší užívateľ sociálnej siete Twitter, ktorý skúma sovy.

I’ve been trying to find the original photographer for this image, but no luck. It’s obviously a captive bird. Regardless, yes, young nestling owls do sleep, or rest lying down. Their heads are too heavy for their bodies. Here are some saw-whets from my Ph.D. research 🙂 pic.twitter.com/9xQ2SA1IPI — Heather Hinam, Ph.D. (@SecondNatureMB) June 3, 2019

Sovy takto spia aj na stromoch. To, že z nich nespadnú, zaručujú ich zadné pazúre, ktoré nepustia zovretie, kým sova neohne nohu. Sovy si potom zvyčajne ľahnú na brucho a otočia hlavu nabok a zaspia. Ich zdriemnutia sú krátke, no sú nespokojné, ak ich niekto prebudí, a to aj vtedy, ak by mali byť kŕmené.