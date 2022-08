Fínsku premiérku kritizujú kvôli uniknutému videu, na ktorom sa zabáva na párty. Nemám problém podstúpiť test na drogy, tvrdí

Fínska premiérka Sanna Marinová vo štvrtok povedala, že nemá problém podstúpiť test na drogy. Vyzvali ju na to po zverejnení videa, na ktorom sa 36-ročná politička zabáva na večierku a ktoré vyvolalo kritiku. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

Video, ktoré sa virálne šírilo na sociálnych sieťach a vo fínskych médiách, zachytáva Marinovú, ako tancuje so skupinou ľudí.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022