Finančná správa hľadá nových kolegov, zarobiť si môžete aj viac ako 1 800 eur. Táto pozícia je voľná

Ak sa obzeráte po novej práci, nemala by vám uniknúť ponuka finančnej správy, na facebooku dala do pozornosti voľné pracovné pozície. Do Prievidze hľadá nových kolegov – kontrolórov.

Ako sa v ponuke uvádza, jednou z hlavných náplní práce kontrolóra bude „vykonávanie daňových kontrol za účelom preverenia správnosti určenia dane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a pod.“ O túto funkciu sa môžete uchádzať v prípade, že máte ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa.

Tí, ktorí novú prácu kontrolóra získajú, môžu rátať s platom 1 237,50 €, z čoho je 1 107,50 € funkčný plat a 130 € osobitný príplatok. K tejto sume vám ešte môžu prirátať prídavok za výsluhu rokov, „percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške 609,50 €, odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej praxe“, sa posudzuje individuálne.

Ak vás ponuka zaujala, čas na podanie žiadosti máte do 21. októbra 2024. Plánovaný termín nástupu je 1. december 2024, všetky voľné pracovné pozície nájdete na webe finančnej správy.