Ficov syn si kúpil luxusný byt bez hypotéky. Zo svojho platu by si ho však dovoliť nemohol

Syn predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica si kúpil luxusný byt bez hypotéky. Informoval o tom denník SME.

V tejto lokalite stoja byty státisíce eur

28-ročný Michal Fico si kúpil luxusný byt na Drotárskej ulici neďaleko Horského parku v Bratislave. Na tom by samozrejme nebolo ešte nič zvláštne a ani neobvyklé. Lenže Fico mladší si na byt s rozlohou viac ako 100 metrov štvorcových nebral hypotéku, upozorňuje SME. A v tejto lokalite stoja byty státisíce eur.

Denník SME ďalej informoval, že síce Fico mladší pracuje v prestížnej firme, ale nie je v riadiacej pozícii. Pracuje ako manažér projektov stratégie v ČEZ. Plat na podobnej pozícii sa vo všeobecnosti pohybuje od 2700 do 3000 eur mesačne v hrubom.

„Michal Fico by teda za byt zaplatil najmenej 450-tisíc eur. Zo svojho platu by si však byt bez hypotéky či alebo inej finančnej injekcie mohol dovoliť len ťažko,“ konštatuje SME. Aktuality to komentujú, že mladý Fico predbehol pri nákupe svojho otca.