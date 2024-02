Festival Pohoda ohlásil ďalšieho headlinera: Do Trenčína zavíta najtalentovanejšia DJ-ka súčasnosti

Peggy Gou patrí k najvýraznejším a najtalentovanejším DJkám a producentkám súčasnosti. Aktuálne sa umiestnila na 3. mieste v BBC Sound of 2024 a získala nomináciu na Brit Awards 2024 v kategórii International Song of the Year s jej megahitom (It Goes Like) Nanana, ktorý patrí k najznámejším songom ostatnej doby. Nové meno dnes oznámil Michal Kaščák v rannom vysielaní Rádia_FM.

Peggy sa stala rýchlo populárnou vďaka svojmu jedinečnému štýlu, v ktorom kombinuje house, techno, electro a elementy tradičnej kórejskej hudby. Jej skladby sú chytľavé a hlavne plné pozitívnej energie.

Svoje prvé EP platne vydala na prestížnych labeloch ako Ninja Tune alebo Phonica. V roku 2019 si však založila vlastné vydavateľstvo Gudu Records. Pozitívne ohlasy získala aj jej kompilácia DJ-Kicks: Peggy Gou. Vystupovala na najväčších festivaloch ako Glastonbury, Coachella, Primavera Sound alebo Sónar. V rebríčku TOP 100 DJs 2023 magazínu DJ Mag sa umiestnila na 9. mieste.

Debutový album by Peggy mala vydať ešte v tomto roku a ďalšou ochutnávkou z neho je singel I Believe In Love Again, ktorý nahrala spoločne s Lennym Kravitzom.

„Sme hrdí, že sme prví v širšom regióne, kde zahrá ikona súčasnej elektronickej scény Peggy Gou. Vďaka nej Pohoda získava mimoriadne silné meno, ktoré skvelo dopĺňa program tohto ročníka. Bol to dlhý a náročný booking, o to väčšiu radosť máme z jej potvrdenia. Teším sa, že sa práve Peggy Gou postará o otváraciu párty Pohody 2024,“ dodáva k bookingu Michal Kaščák z Pohody.

Počas februára Pohoda oznámila ďalšie skvelé mená pre tento ročník. Je medzi nimi jedna z najlepších islandských speváčok Emilíana Torrini, prvotriedni jazzmani a aktuálni držitelia prestížnej ceny Mercury Prize Ezra Collective alebo aj rap-metalové americké duo City Morgue.

Aktuálne má Pohoda pre ročník 2024 zverejnených už 44 mien: Peggy Gou, Queens of the Stone Age, Skepta, James Blake, Royal Blood, Pendulum (live), Black Pumas, Arlo Parks, Morcheeba, City Morgue, Thievery Corporation, Emilíana Torrini, Noname, Genesis Owusu, Ezra Collective, Jockstrap, SOFT PLAY, LA Priest, The Armed, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, The Oozes, JFDR, DEADLETTER, English Teacher, Descartes a Kant, Meta and the Cornerstones, Aquaserge, BSÍ, Ndox Électrique, Ni, Bazzookas, Pražský výběr, Richard Müller, Para, Le Payaco, Berlin Manson, Smack One, Katarzia, Sunnbrella, Fvck_Kvlt, Saténové ruky, P/\ST, Catastrofy a SJ yellow.