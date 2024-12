Farmári vyhrávajú nad ochranármi: Vlkov bude možné loviť, opatrenie podporuje aj Ursula von der Leyenová

Európske štáty v utorok schválili plány na obmedzenie ochrany vlkov, čo sa považuje za víťazstvo farmárov nad ochrancami prírody. Návrh Európskej únie prijalo 50 zmluvných strán Bernského dohovoru na ochranu voľne žijúcich živočíchov a biotopov. Od marca budúceho roka sa tak majú uvoľniť pravidlá, ktoré za špecifických okolností umožnia lov vlkov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová opatrenie podporila a uviedla, že tento výsledok je dôležitou správou pre farmárov, ktorí majú právo na lepšiu ochranu svojho živobytia. Leyenová je milovníkom koní, pričom jej poníka pred dvoma rokmi zabil vlk

Experti a environmentálne skupiny odhadujú, že v celej Európe by mohlo byť 19-tisíc vlkov. Podľa environmentalistov však vlk vo väčšine krajín nie je ani zďaleka hrozbou.

TASR dodáva, že EÚ presadzuje zníženie ochranného statusu vlka aj vďaka iniciatíve vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, známy aj ako Bernský dohovor, je jedným z najvýznamnejších medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ochrany prírody. Podpísaný bol pred 45 rokmi a aktuálne má 50 zmluvných strán vrátane štátov EÚ.

Vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba víta a oceňuje utorkové rozhodnutie preradiť vlka dravého zo zoznamu prísne chránených druhov a umožniť tak zmysluplný manažment jeho európskych populácií. Tento krok prispeje k rovnováhe medzi ochranou veľkých šeliem a súžitím ľudí s prírodou na jednej strane a zachovaním tradičného vidieckeho života neodmysliteľne spojeného s farmárstvom na strane druhej.

„O narastajúcich škodách spôsobených vlkom dravým na hospodárskych zvieratách hovoria predovšetkým tí, ktorí sú najviac poškodení – farmári, chovatelia oviec a kôz. V rámci EÚ zabijú vlci každý rok viac ako 65.000 kusov dobytka. Aj preto požadovali európske inštitúcie a mnohé členské štáty EÚ preradiť vlka dravého zo zoznamu prísne chránených druhov a umožniť tak zmysluplný manažment jeho európskych populácií. Rovnako chce envirorezort postupovať aj pri zmysluplnom manažmente medveďa,“ zdôraznil Taraba.

Ministerstvo životného prostredia SR v tomto smere prehodnocuje legislatívnu zmenu aj na národnej úrovni. Tá by mala spočívať v preradení vlka dravého zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov – za prísne stanovených podmienok druhovej ochrany by bol opätovne obnovený jeho lov na základe stanovovaných kvót ako to bolo už pred rokom 2021.