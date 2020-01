Fajčenie vážne neškodí iba nášmu fyzickému zdraviu. Nová štúdia ukazuje desivý vplyv na psychiku

Množstvo rizík spojených s fajčením cigariet je dávno známych. Napriek tomu sa však stále objavujú nové správy, ktoré prinášajú ďalšie negatíva tejto závislosti. Ak fajčíte a mávate pocity depresie, môže to spolu súvisieť, informuje o novej štúdii portál EurekAlert.

Fajčenie má negatívny vplyv na ľudské zdravie. Okrem toho, že spôsobuje rakovinu a ďalšie pľúcne ochorenia, súvisí napríklad aj so vznikom srdcovo-cievnych ochorení alebo vysokým krvným tlakom. Podľa nového výskumu nemá fajčenie dopad iba na fyzické zdravie človeka, ale aj to psychické.

Profesor Hebrejskej jeruzalemskej univerzity Hagai Levine prišiel s výskumom, ktorý priniesol znepokojivé výsledky. Okrem toho, že fajčenie spôsobuje rôzne ochorenia, súvisí aj s duševným zdravím človeka.

V novej štúdii, ktorá bola uverejnená vo vedeckom časopise PLOS ONE, sa Levine spolu so svojím tímom zameral na viac ako 2- tisíc študentov z dvoch rôznych škôl, ktorí boli do výskumu zapojení. Výsledky boli naozaj alarmujúce a potvrdili Levinove predpoklady. „Naša štúdia zvyšuje počet dôkazov o tom, že fajčenie a depresia spolu úzko súvisia,“ uvádza Levine vo svojej štúdii.

Fajčenie vplýva rovnako negatívne na psychiku každého

Študentov pochádzajúcich z rôzneho sociálneho prostredia podľa nej spája fakt, že fajčenie u nich zvyšuje výskyt depresie až niekoľkonásobne ako pri nefajčiaroch.

„Aj keď je priskoro na to, aby sme mohli povedať že fajčenie spôsobuje depresiu, vyzerá to tak, že tabak má nepriaznivý vplyv na duševné zdravie ľudí.“

Miera klinickej depresie podľa výskumu u študentov, ktorí fajčia je dva až trikrát vyššia, než pri nefajčiaroch. Výsledky rovnako ukazujú značný nárast symptómov súvisiacich s depresiou a znížením duševného zdravia.

Levine sa snaží ukázať negatívny dopad fajčenia nie iba na fyzické zdravie človeka, ale aj to psychické. Práve to je totiž nami často zanedbávané. Ak sa potvrdí, že fajčenie súvisí so vznikom depresie, môže to predstavovať ďalší krok v boji proti tejto závislosti.