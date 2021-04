Facebook pridá nové štítky k satirickým stránkam. Ľudom chce dať informáciu, že ide o vtip

Facebook sa už dlhšie snaží vystupovať proti dezinformačným stránkam. Do akejsi sivej zóny však spadajú stránky so satirickým obsahom. Ich cieľom je zabaviť zvyčajne vymyslenou skutočnosťou, nejde ale o úmyselné šírenie hoaxov. Existujú však ľudia, ktorí satirickú stránku nepoznajú, alebo si ju nevšimnú a uverejnenú informáciu, nech znie akokoľvek nepravdepodobne, pokladajú za pravdu. To chce Facebook zmeniť.

Cieľom takejto zmeny je oddeliť spravodajský obsah od satirického, uvádza portál Fontech. Facebook už má novinku testovať v USA, pričom okrem označenia satirických webov, pribudnú aj štítky k vládnym a fanúšikovským stránkam.

Štítky by sa mali zobrazovať pod názvom stránky, a tak dať jasnú informáciu, či správa pochádza zo satirického webu, alebo iného webu.

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including ‘public official,’ ‘fan page’ or ‘satire page’ to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 7, 2021