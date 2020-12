Extrémne vzácna biela puma je jediná, ktorú sa kedy podaril odfotiť. Objaviť ďalšiu je takmer nemožné

Nedávno sa na internete začali opätovne objavovať fotografie mladého samca pumy, ktorého zachytili fotopasce v brazílskom národnom parku Serra dos Órgãos nachádzajúceho sa v štáte Rio de Jaineiro. Fotografie vznikli ešte v roku 2013 a sú prvým potvrdeným prípadom divokej pumy s leucizmom, genetickou mutáciou, ktorá sfarbuje väčšinu tela na bielo.

U púm je to rarita

Aj keď genetické farebné odchýlky, ako je albinizmus či leucizmus, sú medzi mačkovitými šelmami pomerne časté, tak z neznámych dôvodov sa u púm takmer vôbec nevyskytujú, uvádza National Geographic. Veľmi podobne je na tom aj melanizmus, prebytok čierneho pigmentu, ktorý sa tiež u púm nevyskytuje.

Záznamy o albinizme u púm sú iba dva. Jedna sa nachádzala v zoo a druhú vyfotili vo voľnej prírode. V prípade leucizmu existuje ešte jedna stará fotografia z neznámej zoo.

Albinizmus a leucizmus Albinizmus je genetická porucha, pri ktorej organizmus nedokáže produkovať melamín

Pri leucizme majú živočíchy zníženú tvorbu pigmentácie. Na rozdiel od albinizmu ovplyvňuje všetky typy pigmentov, nie iba melamínu

Rozlíšiť, či sa u zvieraťa vyskytuje albinizmus alebo leucizmus sa dá pomocou očí. Pri albinizme sú oči červené, pri leucizme si zachovávajú svoju typickú farbu

“Ďalšia takáto puma sa za môjho života už nemusí objaviť,” povedal Luke Hunter, výkonný riaditeľ Programu veľkých mačiek spoločnosti na ochranu divokej prírody a autor knihy Divoké mačky sveta.

Už ju nikdy nevideli

Nikto netuší, prečo práve pumy, ktorých biotop siaha od Kanady až po Čile, vykazujú iba veľmi malé odchýlky vo farbách srsti, ktoré sú väčšinou tlmené s odtieňmi sivej a hnedej.

“Môj odhad je, že vzdialený predok pumy bol jednotne sfarbený a od tej doby sa to u tohto druhu udržuje,” hovorí Hunter.

Po vytvorení týchto záberov vedci dúfali, že brazílsku pumu nájdu a zachytia, pričom by jej urobili odbery a analyzovali jej gény. Avšak už sa ju odvtedy nepodarilo zbadať.

Aj keď sa projekt monitorovania územia pomocou fotopascí minulý rok obnovil, stále nenašli žiadne nové záznamy o tomto bielom samcovi, či iných takto sfarbených pumách.

Môže to byť dôsledok zmenšujúceho sa prostredia

Autori štúdie CATnews uviedli, že leucizmus mohol vzniknúť aj ako dôsledok príbuzenského párenia, a to aj v dôsledku ubúdajúceho prirodzeného prostredia púm v tomto regióne.

Bledá srsť podľa Huntera samcovi nespôsobuje problémy. Ako predátor, ktorý útočí zo zálohy, sa spolieha na krytie lesným porastom. Ak by puma lovila napríklad jelene na otvorených priestranstvách, biela farba by bola veľkou nevýhodou. Hunter tiež vraví, že biely samec by nemal mať problém ani pri párení a je si istý, že samici pumy by biela farba neprekážala.