Čakal 6 dní na jednom mieste kvôli tejto fotografii. Zachytil neskutočný záber leoparda a čierneho pantera

Divoká príroda je niečo, čo nás nikdy neprestane fascinovať. Mnohí z nás by radi zhliadli vo voľnej prírode mačkovité šelmy ako je leopard, no jednoducho na to nemáme príležitosť. Indický fotograf Mithun sa však dlhé roky venuje foteniu zvierat v divokej prírode a aj vďaka nemu sa môžeme kochať takýmito neskutočnými zábermi.

Najnovšie Mithun uverejnil na Instagrame nádherné zábery leoparda a čierneho pantera. Ide o jeden druh, čierny panter je vlastne leopard s melanizmom a kým v Amerike sa takto označuje jaguár, v Ázii, ale aj v Afrike je čiernym panterom chápaný leopard.

Mithuna sme kontaktovali a ten pre Interez povedal, že keď zavrie oči, tak ten moment ako fotografoval tento unikátny záber sa mu v mysli nestále vybavuje. „Takéto niečo len tak neuvidíš. Je to okamih, ktorý zažiješ pravdepodobne raz za život,“ prezradil nám.

Úžasná fotografia vytvára efekt, akoby panter vytváral tieň leoparda, píše portál Bored Panda. Niet divu, že tieto fotografie sa okamžite stali virálnymi a ľudia ich húfne zdieľajú.

Opis situácie

Mithun nám ďalej opisoval, ako to celé pribiehalo. Čakal 6 dní na jednom mieste, čo ho stálo veľa trpezlivosti. Predtým totiž počul, ako sa čierny panter, ktorého nazval Saaya a samica leoparda nazvaná Kleopatra, spolu pária asi 100 metrov od neho, ale nemohol ich zbadať kvôli zlej viditeľnosti.

Keďže má dlhoročné skúsenosti s pozorovaním týchto zvierat, vedel, že musí len čakať. Zameral sa na jednu z obľúbených trás pantera. Po šiestich dňoch ich konečne zbadal a vytvoril neskutočný záber. „Mohol by som čakať na túto chvíľu aj 6 rokov,“ povedal pre Interez Mithun.

Fotografuje už 12 rokov

Ďalej Mithun uviedol, že fotografovaniu mačkovitých šeliem sa venuje už od roku 2009, takže teraz to bude 12 rokov. Ako sám hovorí, zobral vtedy do rúk fotoaparát a už ho neodložil.

Svoju najnovšiu fotografiu leoparda a čierneho pantera si veľmi váži a označuje ju za jednu z najlepších, aké kedy vyfotografoval. Taktiež fotografiu spred niekoľkých rokov, kde čierny panter pije vodu a jeho odraz je zachytený na vodnej hladine, si vysoko cení a pred niekoľkými rokmi sa stala virálna, rovnako ako teraz táto.

Pri otázke, či si myslí, že toto sú jeho najlepšie fotografie, povedal, že vždy verí, že tá najlepšia fotografia ešte len príde. Držíme mu teda palce v ďalšej tvorbe.

Ak sa vám páčia Mithunove fotografie, začnite ho sledovať na Instagrame alebo na Facebooku.