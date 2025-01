Exkluzívne: SNG ako ju poznáme, končí. Odchádzajúca riaditeľka Bohumelová hovorí, že zamestnanci sú obeťou nekompetentného vedenia

Slovenská národná galéria (SNG) má od odvolania bývalej riaditeľky Alexandry Kusej 7. augusta 2024 v poradí tretieho povereného riaditeľa. Počas jeho pôsobenia podali riaditeľky úsekov, riaditeľky vysunutých pracovísk SNG z Galérie Ľudovíta Fullu a Zvolenského zámku, Schaubmarovho mlyna a ďalší vedúci zamestnanci výpovede. Ich rozhodnutie prišlo v piatok 10. januára 2025. Odôvodnili ho tým, že pod Jaroslavom Niňajom zažívajú nátlak, chaos a rozklad inštitúcie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako pre interez uviedla riaditeľka úseku správy zbierok a fondov Mária Bohumelová, ktorá sa v piatok tiež rozhodla o podanie výpovede, zo strany vedenia po ich kroku neprišla žiadna odozva. „Len v médiách sme zachytili, že je to v poriadku, že už má za nás náhrady,“ hovorí.

Zlom pri jej rozhodnutí odísť z galérie nastal, keď pochopila, že zriaďovateľovi, teda ministerstvu kultúry (MK SR) na SNG nezáleží. K podaniu výpovede ju primäl aj pocit, že pod súčasným vedením nedokáže zabezpečiť kvalitu a odbornosť.

Kým poverený generálny riaditeľ tvrdí, že hromadné výpovede vníma ako pozitívne riešenie a že už má za niektorých pracovníkov náhradu, zamestnanci upozorňujú na nefungujúcu inštitúciu a obávajú sa o jej budúcnosť.

Rozhodnutie odísť

Terajší poverený riaditeľ vystriedal Miloša Timka na konci novembra 2024. Do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Riaditeľky úsekov SNG krátko po jeho príchode avizovali výpovede a tvrdili, že v súčasných podmienkach nedokážu pracovať a niesť zodpovednosť za chod inštitúcie. Práve ticho zo strany rezortu bolo jedným z rozhodujúcich atribútov Bohumelovej odchodu.

„U mňa nastali dva zlomové okamihy. Ten prvý prišiel, keď som pochopila, že nášmu zriaďovateľovi na tom naozaj nezáleží, a to aj napriek tomu, že sme ministerku pravdivo, fakticky a jednoznačne informovali o tom, čo sa v SNG deje a aké to má dosahy. Pani ministerka nás ubezpečila, že veci bude riešiť. A nič. A to aj napriek tomu, že súčasný riaditeľ je spochybňovaný nielen po odbornej stránke, ale aj po etickej. Prešetruje ho audiovizuálny fond a naďalej podniká aj z pozície štatutára. A zriaďovateľovi je to stále jedno,“ upozorňuje.

Druhým kľúčovým momentom bolo uvedomenie si, že pod súčasným vedením nie je možné zabezpečiť kvalitu a odbornosť služieb. „Uvedomila som si, že za to neviem niesť zodpovednosť a nemôžem, a ani sa nechcem podieľať na tomto amaterizme, ktorý sa tu začal praktizovať. Zmenou organizačnej štruktúry sa takmer všetka kompetencia presunula výhradne pod povereného generálneho riaditeľa a dosah na naše výsledky už neviem ani zo svojej pozície ovplyvniť,“ vysvetlila ďalej.

Obavy o budúcnosť SNG

Jaroslav Niňaj tvrdí, že o budúcnosť galérie sa netreba obávať. Príprava výstav podľa neho chvíľu počká, podľa neho „to nehorí“. Očakáva, že s odchodom kľúčových zamestnancov zo SNG zmiznú žabomyšie vojny.

Bohumelová si však myslí, že SNG čaká veľmi smutná budúcnosť. Okrem toho, že odchádza množstvo ľudí, čo bude mať dosah na činnosť galérie, klesá aj jej dôveryhodnosť v zahraničí, čo môže mať vplyv napríklad na výpožičky, keď SNG plánuje výstavný projekt.

„Ten nie je postavený výhradne na zbierkach SNG, to je skôr výnimočné, vždy je výstava obohatená o diela, či už zo súkromných alebo inštitucionálnych zbierok buď zo Slovenska, alebo zo zahraničia. A často tie zahraničné majú aj u návštevníka silnú odozvu. Teraz bude SNG pri žiadostiach počúvať „nie, nepožičiame“, a tak bude vyzerať aj dramaturgia výstav,“ myslí si.

Problémom bude podľa nej aj odborný personál. „Áno, všetci sme nahraditeľní, ale netreba si klamať, práca v galerijnom prostredí je pomerne úzkoprofilová a na ulici nestoja davy, aby tu pracovali. Čakajú tu totiž tabuľkové platy a veľa odbornej práce, potrebná znalosť základných múzejných štandardov a pravidiel. Pracujete s jedinečným kultúrnym dedičstvom, k tomu treba odbornosť, vzťah, prístup a pri fyzickej manipulácii aj zručnosť a opatrnosť. Všetko so všetkým súvisí a je kľúčové, aby všetci pracovali ako tím,“ hovorí a dodáva, že ak odíde väčší počet ľudí, určite to bude mať vplyv aj na návštevníka, kvalitu služieb, ponuku sprievodných a vzdelávacích programov.

Nad galériou aktuálne visí veľký otáznik – ako k nej budú ďalej pristupovať sponzori, patróni, mecenáši, vďaka ktorým za posledných osem rokov získala do zbierky diela v hodnote viac ako štyri milióny eur, no i samotní návštevníci. Prvé problémy podľa Bohumelovej už nastali, Tatra Banka sa rozhodla nepodpísať so SNG zmluvu, okrem toho špičkové deponáty avizujú, že budú stiahnuté naspäť k majiteľom.

„Nemenej podstatnou rovinou je digitálna vrstva SNG, cez digitálne technológie až po digitálne služby, v ktorých sme sa dostali na európsku špičku. Cez interaktívne prvky vo výstavách, obľúbeného profesora škrečka, neštandardnú aplikáciu Atlas SNG, ktorá slúži návštevníkom ako sprievodca po galérii, až po populárny Webumenia, ktorý nám závidia v zahraničí. Za tým všetkým sú roky práce, nadšenia a kreativity. No bez rešpektu, dôvery a kreatívnej slobody nič z toho nevie pokračovať. Je to jednoducho dominový efekt a SNG ako ju poznáme, končí,“ upozorňuje.

Chaos a zmeny

Slovenská národná galéria má od 1. januára novú organizačnú štruktúru. To však malo, ako sme vás informovali, spôsobiť veľké problémy. Potvrdzuje to aj Bohumelová, podľa ktorej galéria z hľadiska procesov nefunguje. Myslí si, že procesne a z hľadiska zákona má aplikácia novej organizačnej štruktúry veľmi veľa chýb, ktoré napríklad držia cca 60 zamestnancov v právnej neistote.

„Momentálne máme ľudí, ktorým sa zmenili pracovné pozície a nemajú platné zmluvy, alebo ani nemajú nadriadeného, ktorý by im ich spolu s pracovnými náplňami vypracoval či vôbec odkomunikoval. Vedenie s nami nekomunikuje, MK SR aj MF SR túto zmenu jasne neodporúčajú a napriek tomu sa udiala,“ vysvetľuje a pokračuje s tým, že výsledkom je paralýza všetkých procesov, neplatných smerníc, nesúladu medzi internými predpismi.

„Predstavte si, že prídete do práce a zrazu cez mail zo sekretariátu máte úplne inú pracovnú pozíciu, iného nadriadeného, ktorý podľa jedného dokumentu existuje, podľa druhého zase nie. To je stav, aký aktuálne zažívajú zamestnanci SNG, a to len preto, že sú obeťou nekompetentného vedenia, ktorému chýba znalosť základných procesov a zákonov. A preto aj naše výpovede. Nedokážeme fungovať so štatutárom, ktorý nás núti do fungovania v rozpore so zákonom. Je pre mňa nepochopiteľné, že človek, ktorý je ministerstvom kultúry vyšetrovaný z dotačného podvodu, môže ako štatutár spravovať rozpočet 10,5 milióna a naše národné kultúrne dedičstvo,“ dodáva.