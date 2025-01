Exkluzívne: Zamestnanci SNG musia hlásiť aj nákup toaletného papiera, Niňaj mal zmenou organizačnej štruktúry ochromiť galériu

V utorok 26. novembra nastúpil do čela Slovenskej národnej galérie (SNG) nový poverený riaditeľ, autor mýtických príbehov, Jaroslav Niňaj. Ten už v úvode avizoval pripravované zmeny, niektoré z nich sa už mali aj uskutočniť. SNG má od 1. januára 2025 novú organizačnú štruktúru, a to napriek radám ministerstva kultúry (MK SR), že sa má s takýmito krokmi počkať.

Podľa informácií, ktoré interezu poskytol zdroj z prostredia SNG, malo dôjsť k zmene organizačnej štruktúry, čo spôsobilo výrazné problémy. Niňaj navyše k tomuto kroku pristúpil napriek tomu, že mu malo MK SR odporučiť, aby počkal.

Slovenská národná galéria, podobne ako všetky inštitúcie patriace pod rezort Martiny Šimkovičovej, mala totiž vstúpiť pod jednotný systém – Centrálny ekonomický systém, pripravený ministerstvom financií. Pod ten majú postupne prejsť všetky vládne a štátne inštitúcie a MK SR sa zaviazalo urobiť tak od 1. januára tohto roka.

Zmeny v SNG

„Ministerstvo kultúry sa zaviazalo, že všetky jeho inštitúcie od 1. januára 2025 prejdú pod celoštátny systém vytvorený rezortom financií. Všetko bolo pripravené. Do toho ale Niňaj zmenil organizačnú štruktúru SNG, a systém teraz nefunguje,“ uvádza zdroj.

Zásahy povereného riaditeľa mali ochromiť fungovanie SNG ako takej. Ako uvádza zdroj, ak chce niekto zo zamestnancov urobiť napríklad objednávku, nie je to možné. „Tú objednávku zamestnanec nemá ako spraviť, pretože patrí pod iného nadriadeného, a vlastne ju nemá kto schváliť. Jeden z príkazov navyše znie, že všetky objednávky musia prejsť cez Niňaja, aj nákup toaletného papiera. On na to vytvoril dokument, všetky objednávky chce vidieť, čo je veľmi neštandardné a v konečnom dôsledku to spomaľuje chod celej galérie“ vysvetľuje.

Súčasťou zmien je napríklad zmena názvov pracovných pozícií a aj pracovnej náplne, o čom zamestnancov nemal nikto bližšie informovať. Dôjsť malo aj k presunutiu viacerých ľudí na iné pozície bez toho, aby s tým boli vopred oboznámení. Zamestnávateľ je pritom povinný vopred zamestnanca o takýchto krokoch oboznámiť a uzatvoriť s ním novú pracovnú zmluvu. To sa však nemalo udiať.

Aktuálne časť pracovníkov SNG údajne nepozná svojho nadriadeného. V prípade, že si chce niekto z nich vypísať dovolenku alebo ochorie, nevie, na koho sa má obrátiť.

Ako informuje iniciatíva sng_slobodná na sociálnej sieti, ľudia pracujúci v SNG mali navyše dostať aj zákaz komunikovať s verejnosťou bez predošlého schválenia Niňajom. Ak by tento príkaz neuposlúchli, bolo by to vnímané ako „závažné porušenie pracovnej disciplíny“.

Poverený riaditeľ sa však, napriek vzniknutému chaosu a otázkam smerovaným naňho, stretu so zamestnancami údajne vyhýba. „Všetci sú frustrovaní, píšu mu emaily, on však nekomunikuje,“ tvrdí zdroj.

Interez oslovil aj Jaroslava Niňaja, aby sa k situácii vyjadril. Článok budeme aktualizovať o jeho stanovisko.