Exkluzívne: Naď reaguje na Matovičovu kritiku, hovorí o spájaní strán aj o povolebnej spolupráci

Opozičné parlamentné strany v zložení PS, SaS, KDH a poslanecký klub Slovensko, Za ľudí a KÚ sa spojili a prišli s návrhom na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica. Igor Matovič len pár dní po tomto kroku v rozhovore kritizoval PS a Demokratom odporučil, aby sa s niekým spojili. Sám pritom vyhlásil, že je pripravený „rozbiť bank“.

Interez oslovil exministra obrany Jaroslava Naďa, predsedu mimoparlamentných Demokratov, na adresu ktorých sa Matovič vyjadril, že by sa mali „pobratať s PS alebo SaS a vytvoriť spoločnú koalíciu“.

Chcú sa spájať

Naď povedal, že úprimným cieľom Demokratov je spájať demokratické sily a prúdy. Zároveň však skritizovať slová šéfa hnutia Slovensko. „Je dva dni od toho, ako sa konečne urobila spoločná tlačová konferencia a Igor Matovič okamžite urobil výstup, kde okydal všetky strany, ktoré tam boli,“ hodnotí.

Dodáva, že záujem jeho strany je opačný, a teda nereagovať na Matovičovu politiku zla, šírenia nenávisti a klamstiev, ale spájať. Ako sám pripomenul, na spájanie, respektíve vytvorenie projektu podobného českému Spolu, vyzývali Demokrati už pred poslednými voľbami.

„Hovoríme to aj dnes, že treba spolupracovať a verím, že nám situácia na Slovensku prinesie zmenu postoja a že strany budú mať záujem na tom, aby neprepadli hlasy, pretože v ohrození sú všetci od KDH cez Sas, Oľano až po Demokratov. Treba sa rozprávať a my sme pripravení na akúkoľvek diskusiu. Nebudeme nikoho preferovať, najlepšie by bolo, keby sa utvoril spoločný prúd typu SDK (Slovenská demokratická koalícia, pozn. red.) v 90. rokoch. Aktuálne sú ale jediní, ktorí sa chcú spájať, Demokrati,“ hovorí.

Napriek tvrdým slovám na Matovičovu adresu, a tomu, že sa podľa neho má „koláč krájať až keď je upečený“, Naď nevylúčil možnú povolebnú spoluprácu. Všetko bude ale závisieť od výsledkov a pravidiel. Zo spolupráce vylúčili len strany Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Republiku.